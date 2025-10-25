Отключения света

Как сообщает Телеграм-канал Одесского горсовета «Одеса Офiцiйно», сегодняшние отключения коснутся улиц в ведении Центрального и Южного РЭС.

Центральный РЭС

  • Афанасьева Геннадия, 36–82;
  • Болтенко Михаила, 65–92;
  • Гранитная;
  • пл. Алексеевская, 11, 13;
  • пер. Вокзальный, 5, 11, 25;
  • пер. Товарный, 5–11;
  • просп. Шевченко, 4Б.

Работы до 20:00.

Также напомним, что в ночь на воскресенье, 26 октября 2025 года, Украина перейдет на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на один час назад

Северный РЭС

  • 1-я Пересыпская, 1;
  • 28-й Бригады, 2;
  • ул. 4-я, 1–36б;
  • Авангардная, 1–31;
  • Агрономическая;
  • Антантовская, 1–26А;
  • Баиса Ярослава, 1–17;
  • Беляевская, 11, 11а, 11б;
  • Блажко Виталия, 1–5;
  • Бувалкина Владислава;
  • Высокая, 1–20;
  • Дальняя, 1–23;
  • Дорожная, 1–22;
  • Жевахова, 103, 111;
  • Заболотного Академика;
  • Ивахненко Петра;
  • Профессора Коровицкого;
  • Листяная, 1–13;
  • Летняя, 1–41;
  • Марсельская, 32/3–36;
  • Металлистов, 1–15;
  • Мирная, 1–29;
  • Неждановой;
  • Обрывистая, 1–22;
  • Озерная, 26–66;
  • Осенняя, 1–12;
  • Павлодарского, 1–76;
  • Семена Палия;
  • Савранская, 1–28;
  • Сахарова Академика, 20-Б, 24, 26, 30, 40, 44;
  • Светлая, 1–14;
  • Тарутинская, 12, 13, 11а;
  • Узикова Станислава, 1–39;
  • Украинская, 1–20;
  • Хавкина, 2–74;
  • Шполянская;
  • Ядова, 58;
  • пер. 1-й Пересыпский, 1–19;
  • пер. Ковыльный, 1–17;
  • пер. Крыжановский, 1–28;
  • пер. Крушельницкой, 1–5А;
  • пер. Москети, 1–11а;
  • пер. Неждановой, 1–8;
  • пер. Ионы Отаманского, 1–15;
  • пер. Савранский, 5, 9;
  • пер. Станишевской Марии, 1А–21;
  • пер. Сумский, 2–28;
  • пер. Шахтинский, 1–26;
  • пер. Шебелинский, 1–16;
  • просп. Князя Владимира Великого;
  • спуск 2-й Пересыпский, 1–23.

Работы до 20:00.

Ранее мы рассказывали, сколько украинцам придется платить за свет во время отопительного сезона-2025/26.

