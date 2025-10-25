Как сообщает Телеграм-канал Одесского горсовета «Одеса Офiцiйно», сегодняшние отключения коснутся улиц в ведении Центрального и Южного РЭС.
Центральный РЭС
- Афанасьева Геннадия, 36–82;
- Болтенко Михаила, 65–92;
- Гранитная;
- пл. Алексеевская, 11, 13;
- пер. Вокзальный, 5, 11, 25;
- пер. Товарный, 5–11;
- просп. Шевченко, 4Б.
Работы до 20:00.
Также напомним, что в ночь на воскресенье, 26 октября 2025 года, Украина перейдет на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на один час назад
Северный РЭС
- 1-я Пересыпская, 1;
- 28-й Бригады, 2;
- ул. 4-я, 1–36б;
- Авангардная, 1–31;
- Агрономическая;
- Антантовская, 1–26А;
- Баиса Ярослава, 1–17;
- Беляевская, 11, 11а, 11б;
- Блажко Виталия, 1–5;
- Бувалкина Владислава;
- Высокая, 1–20;
- Дальняя, 1–23;
- Дорожная, 1–22;
- Жевахова, 103, 111;
- Заболотного Академика;
- Ивахненко Петра;
- Профессора Коровицкого;
- Листяная, 1–13;
- Летняя, 1–41;
- Марсельская, 32/3–36;
- Металлистов, 1–15;
- Мирная, 1–29;
- Неждановой;
- Обрывистая, 1–22;
- Озерная, 26–66;
- Осенняя, 1–12;
- Павлодарского, 1–76;
- Семена Палия;
- Савранская, 1–28;
- Сахарова Академика, 20-Б, 24, 26, 30, 40, 44;
- Светлая, 1–14;
- Тарутинская, 12, 13, 11а;
- Узикова Станислава, 1–39;
- Украинская, 1–20;
- Хавкина, 2–74;
- Шполянская;
- Ядова, 58;
- пер. 1-й Пересыпский, 1–19;
- пер. Ковыльный, 1–17;
- пер. Крыжановский, 1–28;
- пер. Крушельницкой, 1–5А;
- пер. Москети, 1–11а;
- пер. Неждановой, 1–8;
- пер. Ионы Отаманского, 1–15;
- пер. Савранский, 5, 9;
- пер. Станишевской Марии, 1А–21;
- пер. Сумский, 2–28;
- пер. Шахтинский, 1–26;
- пер. Шебелинский, 1–16;
- просп. Князя Владимира Великого;
- спуск 2-й Пересыпский, 1–23.
Работы до 20:00.
Ранее мы рассказывали, сколько украинцам придется платить за свет во время отопительного сезона-2025/26.
Спросить AI: