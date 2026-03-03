Ключевые моменты:

За сутки произошло 152 боевых столкновения.

ПВО сбила или подавила 127 вражеских дронов из 136 запущенных.

Украинские военные отбросили противника в районах на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

Сводка Генштаба и атака дронов 3 марта

По данным Генеральный штаб Вооружённых сил Украины, в ночь на 3 марта противник атаковал Украину 136 ударными беспилотниками типов Shahed, «Гербера», «Италмас» и другими БпЛА.

Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 127 дронов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания пяти ударных БпЛА в трёх локациях, а также падение обломков в ещё трёх местах.

За прошедшие сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения. Противник нанес 84 авиаудара, сбросил 282 управляемые авиабомбы, применил более 8400 дронов-камикадзе и осуществил 3645 обстрелов позиций ВСУ и населённых пунктов, в том числе 78 — из реактивных систем залпового огня.

Бои в Запорожской и Днепропетровской областях: враг отошёл

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 40 атак в районах Гуляйполя, Зелёного и в сторону нескольких населённых пунктов. На Покровском направлении украинские защитники остановили 23 штурма в районах Родинского, Покровска, Котлино, Удачного, Молодецкого и в сторону Новопавловки и Шевченко.

По информации аналитиков проекта DeepState, Силы обороны отбросили противника в районах Злагоды, Новогригорьевки, Новониколаевки, Степового и Тернового. Эти населённые пункты расположены возле административной границы Днепропетровская область и Запорожская область и сейчас обозначены как «серая зона».

Потери врага: минус корабль

В результате атаки на порт Новороссийск в Краснодарском крае РФ в ночь на 2 марта мог быть поражен или уничтожен фрегат класса Адмирал Григорович. Такое предположение сделали аналитики мониторинговой группы Крымский ветер.

Отмечается, что на спутниковых снимках порта после атаки украинских БпЛА и морских дронов был виден дым, который поднимался от одного из кораблей. Судно было идентифицировано как фрегат класса Адмирал Григорович.

«У ЧФ РФ три фрегата проекта 11356Р Буревестник, из них Адмирал Эссен и Адмирал Макаров находятся в Новороссийске, а Адмирал Григорович — в Средиземном море», — указали специалисты Крымского ветра.

Аналитики также подчеркнули, что это новейшие корабли, носители крылатых ракет Калибр. Могут нести на борту палубный вертолет Ка-27/Ка-31, БпЛА Орлан.

Кроме того, украинские военные нанесли удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму: поражены центр дальней космической связи в районе Витино и радиолокационная станция «Подлёт-К1» возле Виноградного. Также в Луганской области уничтожены РЛС «Каста 2Е2» и «Ястреб А-В». Под удары попали и подразделения радиоэлектронной разведки «Рубикон» на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

За сутки потери российских войск составили 790 человек. Также уничтожены пять танков, 20 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, шесть средств ПВО, 1529 беспилотников и 235 единиц автомобильной техники.