Ключевые моменты:

Закон подписан Зеленским, разрешает полиции эвакуировать детей из зон боевых действий без согласия родителей.

Решения принимают областные военные администрации (по представлению командования), штаб утверждает за 2 суток.

Право ребенка на жизнь превыше всего, эвакуация с родителем или отдельно из-за опеки и полиции.

Отказ родителей ехать – временное изъятие ребенка.

6 месяцев на возвращение с доказательством безопасности, иначе суд о лишении родительских прав.

Что предусматривает новый закон

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон № 12353, разрешающий полиции вывозить несовершеннолетних с территорий интенсивных боев даже при отсутствии согласия родителей.

Следует отметить, что в период военного положения принудительная эвакуация применяется к населенным пунктам из перечня зон активных боевых действий. Такие решения принимают областные военные администрации на основе предложений от военного руководства, а Координационный штаб утверждает их в течение двух суток.

Добавим, что закон позволяет эвакуировать детей, несмотря на отказ родителей, поскольку приоритет — право ребенка на жизнь. Военные администрации могут обязать несовершеннолетних переместиться в безопасные области. По разъяснениям МВД, процесс проходит с участием одного из родителей или законного представителя, органов опеки и полиции. Однако в случае отказа родителей полиция доставляет ребенка в безопасную зону и передает ее попечительским службам.

Заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый охарактеризовал этот закон как «долгожданную меру» в контексте полномасштабного вторжения РФ. По его словам, документ согласовали более года, ища лучшие способы защиты, прежде всего детей.

Дополнительно закон ограничивает въезд в эвакуированные населенные пункты — только по специальным пропускам. Эвакуированным гарантируют временное жилье.

К слову, отказ родителей сопровождать ребенка во время эвакуации из зон боев становится основанием для его временного изъятия без лишения родительских прав. У родителей есть шесть месяцев, чтобы забрать ребенка обратно, доказав проживание в безопасном месте. Если это не произойдет, органы опеки могут инициировать судебный иск о лишении прав.

