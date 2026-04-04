Ключевые моменты:
- Утром 4 апреля вражеский дрон попал в жилую застройку в центре Черноморска, вызвав взрывы и пожар.
- Последствия: поврежден двухэтажный дом, выбиты окна в соседних домах.
- Пожар ликвидирован.
Что известно
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что 4 апреля, утром враг нанес удар с применением БПЛА по центру города Черноморск.
По словам Кипера, в результате атаки возник пожар в двухэтажном жилом доме и возгорание крыши пристройки. Частично поврежден второй этаж дома. В соседних домах выбит остекление.
Пожар ликвидирован. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, Одесская область регулярно подвергается атакам вражеских дронов, однако ситуация остается стабильной и контролируемой. Благодаря работе мобильных огневых групп и сил обороны, воздушные угрозы удается эффективно нейтрализовать.
