Ключевые моменты:

Утром 4 апреля вражеский дрон попал в жилую застройку в центре Черноморска, вызвав взрывы и пожар.

Последствия: поврежден двухэтажный дом, выбиты окна в соседних домах.

Пожар ликвидирован.

Что известно

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что 4 апреля, утром враг нанес удар с применением БПЛА по центру города Черноморск.

По словам Кипера, в результате атаки возник пожар в двухэтажном жилом доме и возгорание крыши пристройки. Частично поврежден второй этаж дома. В соседних домах выбит остекление.

Пожар ликвидирован. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, Одесская область регулярно подвергается атакам вражеских дронов, однако ситуация остается стабильной и контролируемой. Благодаря работе мобильных огневых групп и сил обороны, воздушные угрозы удается эффективно нейтрализовать.