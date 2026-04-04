Ключевые моменты:
- Российские войска атаковали Одессу ударными дронами в ночь на воскресенье, 5 апреля.
- Вражеские попадания спровоцировали пожар в одном из районов: огонь охватил автомобили и балкон жилого дома.
- Одесская ГВА сообщает о двоих пострадавших.
О последствиях ночного налета сообщает Одесская городская военная администрация (ГВА).
«В результате вражеской атаки на город в одном из районов загорелись автомобили и балкон жилого дома. По предварительным данным, есть двое пострадавших», – сообщили в ГВА.
Все подробности будут обнародованы позже.
По информации местных Телеграм-каналов, пострадал жилой дом на Черемушках. В результате «прилета» погиб домашний питомец – кот, а его хозяев госпитализировали.
Отбой воздушной тревоги был дан лишь в 2:30. До этого сообщалось о движении нескольких БпЛА в сторону Одесской области (Беляевка, Маяки, Лиманская, Раздельная).
О последствиях атаки на область в ОВА пока не сообщали.
