Российские войска атаковали Одессу ударными дронами в ночь на воскресенье, 5 апреля.

Вражеские попадания спровоцировали пожар в одном из районов: огонь охватил автомобили и балкон жилого дома.

Одесская ГВА сообщает о двоих пострадавших.

О последствиях ночного налета сообщает Одесская городская военная администрация (ГВА).

«В результате вражеской атаки на город в одном из районов загорелись автомобили и балкон жилого дома. По предварительным данным, есть двое пострадавших», – сообщили в ГВА.

Все подробности будут обнародованы позже.

По информации местных Телеграм-каналов, пострадал жилой дом на Черемушках. В результате «прилета» погиб домашний питомец – кот, а его хозяев госпитализировали.

Отбой воздушной тревоги был дан лишь в 2:30. До этого сообщалось о движении нескольких БпЛА в сторону Одесской области (Беляевка, Маяки, Лиманская, Раздельная).

О последствиях атаки на область в ОВА пока не сообщали.

