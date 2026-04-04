Ключевые моменты:

Одещина регулярно атакуют дроны, но ситуация стабильна благодаря мобильным огневым группам.

Командир полка «Цунами» Максим Цуркан: враг не может прорваться в регион.

Враг сменяет тактику: пехота лесополосами, дроны для ударов.

Одещина держит оборону

Одещина регулярно страдает от вражеских дроновых атак, но силы обороны успешно сдерживают их. Однако ситуация с безопасностью в Одесской области контролируется несмотря на ежедневные угрозы. Мобильные огневые группы надежно защищают небо и побережье, обеспечивая стабильность благодаря постоянной бдительности.

Командир штурмового полка «Цунами» бригады Нацполиции «Ярость» Максим Цуркан подчеркивает, что ситуация в Одесском регионе стабильная. Ведь противник не может ни дойти, ни доплыть сюда, ни долететь. Эксперт добавляет, что это награда мобильных групп и всех сил обороны.

Максим Цуркан отмечает, что враг постоянно меняет методы атак — от пехотных групп по лесополосам до бойцов на открытых участках. Украинские силы адаптируются, акцентируя внимание на мобильности, точности и координации подразделений.

Он отмечает, что дроны стали ключевым элементом: используются для разведки и ушибов, а противодействие им определяет успех.

По словам Цуркана, логистика на фронте усложнена обстрелами FPV-дронами и массовым минированием — противопехотными, противотанковыми минами. Военные ищут обходные пути для поставок, ротаций и техники. Тем не менее, защитники держат рубежи в сложных условиях, демонстрируя выносливость.

Также читайте: Почему постоянные тревоги над Одесщиной: враг истощает ПВО новой тактикой