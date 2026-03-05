Ключевые моменты:

Российский беспилотник попал в гражданское судно под флагом Панамы, которое перевозило кукурузу.

За ночь силы ПВО уничтожили или подавили 136 из 155 вражеских дронов.

Враг усилил атаки по железнодорожной инфраструктуре, среди основных целей – подвижной состав.

ВСУ «отминусовали» еще 900 оккупантов и более 200 единиц техники.

Атака дрона на гражданское судно в Черном море

Вечером 4 марта российские войска атаковали гражданское судно в акватории Черного моря. Как сообщили в Одесской областной военной администрации, беспилотник попал в корабль под флагом Панамы, который выходил из порта Черноморск.

Судно перевозило кукурузу. В результате атаки пострадали члены экипажа. Им оказали необходимую помощь и организовали эвакуацию.

Всего в ночь на 5 марта российская армия выпустила по Украине 155 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 136 из них.

По данным военных, зафиксированы попадания 18 дронов на восьми локациях. Кроме того, в трех местах упали обломки сбитых беспилотников.

Усиление атак по железнодорожной инфраструктуре

Также отмечается усиление ударов по железнодорожной инфраструктуре. По данным «Укрзалізниці», с начала марта зафиксировано уже 18 атак — в среднем по шесть в сутки.

Поврежден 41 объект железной дороги. Среди основных целей — подвижной состав. Повреждены 17 единиц техники, включая локомотивы, грузовые вагоны и спецтехнику для ремонта путей.

Утром 5 марта в Николаеве дрон атаковал пассажирский вагон. Работники железной дороги вовремя заметили беспилотник и успели эвакуировать людей. В результате атаки ранения получил смотритель поездов, погибших нет.

Ситуация на фронте и потери врага

Украинские военные недавно продвинулись на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 3 марта, на которых зафиксировано продвижение ВСУ в западной части Гуляйполя.

В то же время российские войска продолжают ограниченные наступательные действия в регионе, однако значительных успехов не имеют. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Дополнительные геолокационные материалы, опубликованные 4 марта, показывают, как украинские военные наносят удары по российским позициям к западу от Гуляйполя. По оценке аналитиков, попытки российских подразделений закрепиться на этих участках не привели к изменению линии контроля.

По данным ISW, российские силы атаковали непосредственно возле Гуляйполя, а также северо-западнее города. Также фиксировались попытки продвижения в сторону Воздвижевки и Верхней Терсы.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что украинские военные продолжают контролировать населенный пункт Цветковое, несмотря на заявления российской стороны. По его словам, линия фронта проходит примерно в 12 километрах от села.

Также сообщается, что 4 марта российские подразделения пытались проводить ограниченные наступательные операции в западной части Запорожской области, но не смогли продвинуться вперед.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 118 боевых столкновений. Российские войска нанесли три ракетных удара, 85 авиаударов и сбросили 238 управляемых авиабомб. Кроме того, противник использовал более девяти тысяч дронов-камикадзе и совершил более 3400 обстрелов позиций украинских военных и населенных пунктов.

За сутки российская армия потеряла около 900 военнослужащих. Также уничтожены четыре танка, семь боевых бронированных машин, 41 артиллерийская система, а также более 200 единиц автомобильной и специальной техники.

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ отложили

Следующий раунд трехсторонних переговоров пока не имеет ни точной даты, ни места проведения.Об этом пишет «Суспільне» со ссылкой на источники.

Источник в переговорной группе сообщил медиа, что дата и место следующей встречи неизвестны.

Очередной раунд должен был состояться 5 или 6 марта. Накануне в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что атака США на Иран не отразится на трехсторонних переговорах с Россией.