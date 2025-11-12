Отключения света

Ключевые моменты:

  • 12 ноября в Одессе — плановые отключения света из-за ремонтных работ на электросетях.
  • Отключения коснутся абонентов Центрального, Северного и Южного РЭС.
  • Работы продлятся до вечера.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Королева Академика, 45/1, 47/КОРП.1; 51/1,53/1;
  • Чикаленко Евгения, 58/1, 60/2, 60/корп.1.

Центральный РЭМ

Работы до 17:00:

  • Балковская, 90, 92, 104, 175;
  • Дмитрия Иванова, 10, 25-59;
  • Колоническая, 1,
  • Колонтаевская, 1,
  • Литвака Бориса, 27-38.

Обновленные графики отключения света в Одессе на 12 ноября

Работы до 19:00:

  • Малая Арнаутская, 100-119,
  • Мечникова, 92-100,
  • Новощепный Ряд, 11,13,19;
  • Пантелеймоновская, 95,
  • Преображенская, 81, 83, 85;
  • Старопортофранковская, 107, 109, 113, 115, 117, 137, 139, 141, 143;
  • Хмельницкого Богдана, 4-14,
  • пер. 2-й Водяной, 11,
  • пер. Виноградный, 4-24,38;
  • пер. Книжный, 1-17, 21, 23.

Северный РЭС

Работы до 18:00-20:00:

  • 1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а;
  • 2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а;
  • 3-я линия 2-й Лиманчик, 6-22;
  • 4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22;
  • 9-я линия 2-й Лиманчик,
  • Четвертая,
  • 1-я Пересыпская, 1;
  • 28-й Бригады, 2-27А;
  • 4-я Пересыпская, 1-36б;
  • Авангардная, 1-31,
  • Агрономическая, 1-85,
  • Ананиевская, 1-26А,
  • Беляевская, 11,11а,11б;
  • Высокая, 1-20;
  • Витрогонова, 32-44;
  • Атамана Головатого, 44-145,
  • Грина, 26-41б;
  • Дальняя, 1-23,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 9,63,71-86А;
  • Клепацкого Павла, 24,35_Б;
  • Профессора Коровицкого, 1-151,
  • Котлеевская, 21-58Б;
  • Крашевского Юзефа, 20-52А;
  • Листняна, 1-13,
  • Летняя, 1-41,
  • Марсельская, 42-58,
  • Мациевской, 41-60а;
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Наливная, 1, 4, 4а;
  • Неждановой, 1-129,
  • Нерубайская, 29-42а;
  • Нестеренка Виталия, 34-48А;
  • Обривистая, 1-22,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Павлодарского, 1-76,
  • Петренко, 21,
  • Савранская, 1-28,
  • Светлая, 1-14,
  • Слободская, 43-68,
  • Тарутинская, 11а,12,13;
  • Трусовская, 20-60Б;
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 2-74,
  • Хорошенко, 23А;
  • Чепиги Атамана, 33,35,83,104;
  • Червоная, 2, 8;
  • Черноморского Казачества, 24-135,
  • Шполянская, 74-119,
  • Ядова, 58,
  • дорога Николаевская, 305, 305а, 307, 309, 309А, 311;
  • пер. 1-й Пересыпский, 1-19,
  • пер. 2-й Полевой, 5,
  • пер. Ковыловый, 1-17,
  • пер. Крыжановский, 1-28,
  • пер. Крушельницкой, 1-5А;
  • пер. Москети, 1-11а;
  • пер. Неждановой, 1-8,
  • пер. Атаманского Ионы, 1-15,
  • пер. Павла Кравцова, 2,2б;
  • пер. Савранский, 5,9;
  • пер. Станишевской Марии, 1А-21;
