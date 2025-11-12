Ключевые моменты:
- 12 ноября в Одессе — плановые отключения света из-за ремонтных работ на электросетях.
- Отключения коснутся абонентов Центрального, Северного и Южного РЭС.
- Работы продлятся до вечера.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Королева Академика, 45/1, 47/КОРП.1; 51/1,53/1;
- Чикаленко Евгения, 58/1, 60/2, 60/корп.1.
Центральный РЭМ
Работы до 17:00:
- Балковская, 90, 92, 104, 175;
- Дмитрия Иванова, 10, 25-59;
- Колоническая, 1,
- Колонтаевская, 1,
- Литвака Бориса, 27-38.
Работы до 19:00:
- Малая Арнаутская, 100-119,
- Мечникова, 92-100,
- Новощепный Ряд, 11,13,19;
- Пантелеймоновская, 95,
- Преображенская, 81, 83, 85;
- Старопортофранковская, 107, 109, 113, 115, 117, 137, 139, 141, 143;
- Хмельницкого Богдана, 4-14,
- пер. 2-й Водяной, 11,
- пер. Виноградный, 4-24,38;
- пер. Книжный, 1-17, 21, 23.
Северный РЭС
Работы до 18:00-20:00:
- 1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а;
- 2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а;
- 3-я линия 2-й Лиманчик, 6-22;
- 4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22;
- 9-я линия 2-й Лиманчик,
- Четвертая,
- 1-я Пересыпская, 1;
- 28-й Бригады, 2-27А;
- 4-я Пересыпская, 1-36б;
- Авангардная, 1-31,
- Агрономическая, 1-85,
- Ананиевская, 1-26А,
- Беляевская, 11,11а,11б;
- Высокая, 1-20;
- Витрогонова, 32-44;
- Атамана Головатого, 44-145,
- Грина, 26-41б;
- Дальняя, 1-23,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 9,63,71-86А;
- Клепацкого Павла, 24,35_Б;
- Профессора Коровицкого, 1-151,
- Котлеевская, 21-58Б;
- Крашевского Юзефа, 20-52А;
- Листняна, 1-13,
- Летняя, 1-41,
- Марсельская, 42-58,
- Мациевской, 41-60а;
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Наливная, 1, 4, 4а;
- Неждановой, 1-129,
- Нерубайская, 29-42а;
- Нестеренка Виталия, 34-48А;
- Обривистая, 1-22,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Павлодарского, 1-76,
- Петренко, 21,
- Савранская, 1-28,
- Светлая, 1-14,
- Слободская, 43-68,
- Тарутинская, 11а,12,13;
- Трусовская, 20-60Б;
- Узикова Станислава, 1-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 2-74,
- Хорошенко, 23А;
- Чепиги Атамана, 33,35,83,104;
- Червоная, 2, 8;
- Черноморского Казачества, 24-135,
- Шполянская, 74-119,
- Ядова, 58,
- дорога Николаевская, 305, 305а, 307, 309, 309А, 311;
- пер. 1-й Пересыпский, 1-19,
- пер. 2-й Полевой, 5,
- пер. Ковыловый, 1-17,
- пер. Крыжановский, 1-28,
- пер. Крушельницкой, 1-5А;
- пер. Москети, 1-11а;
- пер. Неждановой, 1-8,
- пер. Атаманского Ионы, 1-15,
- пер. Павла Кравцова, 2,2б;
- пер. Савранский, 5,9;
- пер. Станишевской Марии, 1А-21;
