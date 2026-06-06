Ключевые моменты:
- Одещину ночью атаковали русские ударные беспилотники.
- Поврежден жилищный сектор и объект критической инфраструктуры.
- Разрушения подверглись многоэтажке, частному дому, медицинскому центру и гостинице.
- Погибших и пострадавших в результате атаки нет.
Устраняют последствия попаданий
По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, враг снова атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Он добавил, что повреждения получили жилищный сектор и объект критической инфраструктуры.
В результате атаки также повреждены многоэтажка, частное домовладение, территория медицинского центра и здание гостиницы. К счастью, погибших и пострадавших нет.
На местах происшествия экстренные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.
Как сообщалось, в ночь на 5 июня российские беспилотники снова атаковали Одесскую область. В Черноморске в результате попадания разрушен частный жилой дом, также повреждения получил объект критической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.
А днем 5 июня российские войска нанесли удар по Одесской области двумя баллистическими ракетами с кассетной боевой частью. Под удар попал объект инфраструктуры, который обеспечивает важную логистику региона.