Ключевые моменты:

Одещину ночью атаковали русские ударные беспилотники.

Поврежден жилищный сектор и объект критической инфраструктуры.

Разрушения подверглись многоэтажке, частному дому, медицинскому центру и гостинице.

Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Устраняют последствия попаданий

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, враг снова атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Он добавил, что повреждения получили жилищный сектор и объект критической инфраструктуры.

В результате атаки также повреждены многоэтажка, частное домовладение, территория медицинского центра и здание гостиницы. К счастью, погибших и пострадавших нет.

На местах происшествия экстренные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

Как сообщалось, в ночь на 5 июня российские беспилотники снова атаковали Одесскую область. В Черноморске в результате попадания разрушен частный жилой дом, также повреждения получил объект критической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

А днем 5 июня российские войска нанесли удар по Одесской области двумя баллистическими ракетами с кассетной боевой частью. Под удар попал объект инфраструктуры, который обеспечивает важную логистику региона.