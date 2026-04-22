Ключевые моменты:

Компенсация: до 17 300 грн. на зарплату и ЕСВ за работника, до 3 месяцев.

Условия возмещения.

Заявка подается в течение 90 дней через Центр занятости.

Бизнес Одессы сможет получить компенсации

Одесский городской совет сообщает, что есть возможность помочь бизнесу в Одессе, которые получили повреждения во время войны. В частности, в Службе занятости Украины стартовала программа «Точка опоры» для предприятий, которые получили повреждения после 1 января 2026 года.

Это важная поддержка для бизнеса в Одесской области, где война продолжает влиять на экономику, особенно в портовом регионе.

Добавим, что программа предусматривает компенсацию до 17 300 грн. на зарплату и ЕСВ за каждого работника. Выплаты продлятся до 3 месяцев.

Правда, чтобы воспользоваться помощью, бизнес должен удовлетворять условиям:

работник находился в трудовых отношениях не менее 6 месяцев до простоя или приостановки;

предприятие работало не менее 6 месяцев до этого момента; нет долгов или процедуры банкротства;

есть повреждение имущества после 1 января 2026;

оформлен официальный простой или приостановка; имеющийся план возобновления деятельности.

Заявку можно подать в течение 90 дней с даты простоя или приостановки трудового договора через Центр занятости по месту деятельности. Детальнее по номеру 0 800 219 724 или в ближайшем Центре занятости в Одессе или других районах области.

