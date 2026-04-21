Ключевые моменты:

Работа департаментов по укрытиям и оповещению признана неудовлетворительной.

Власти обязали ускорить подготовку к зиме и улучшить выплаты пострадавшим.

Система образования требует оптимизации из-за сокращения числа учеников.

Критика работы мэрии Одессы: безопасность и укрытия

Очередное аппаратное совещание в одесской мэрии прошло в напряженной атмосфере. По данным источников, руководитель городской военной администрации Сергей Лысак выступил с жесткой критикой в адрес исполняющего обязанности мэра Игоря Коваля, а также его заместителей Владимира Крыленко и Константина Талалаева. Основной причиной стало отсутствие ощутимых результатов в работе.

Наибольшее количество замечаний касалось вопросов безопасности. В частности, речь шла о медленных темпах обустройства укрытий и развитии системы оповещения. Лысак подчеркнул, что в условиях военного времени такие задержки недопустимы, и поручил готовить изменения в городские программы по безопасности и социальной поддержке исключительно по его распоряжению. Ожидается, что новые решения будут направлены на усиление защиты жителей, оптимизацию расходов и повышение эффективности.

Отдельно глава ГВА остановился на подготовке города к зимнему периоду. По его словам, текущие темпы также остаются неудовлетворительными, несмотря на сохраняющуюся угрозу атак на критическую инфраструктуру. Он напомнил, что подготовка должна была начаться сразу после завершения предыдущего сезона.

Критика прозвучала и в адрес системы выплат компенсаций за аренду жилья для пострадавших от обстрелов. Лысак отметил, что помощь людям предоставляется слишком медленно, а комиссии собираются недостаточно часто. Он подчеркнул необходимость оперативного реагирования без лишней бюрократии.

Еще одним важным вопросом стала ситуация в сфере образования. Из-за войны количество школьников в Одессе сократилось почти на 30 тысяч — со 120 до 90 тысяч. При этом около 9 тысяч учащихся составляют дети из соседних громад, что создает дополнительную нагрузку на городской бюджет. Власти указали на необходимость пересмотра сети учебных заведений и более эффективного использования ресурсов.

В ходе совещания руководство акцентировало внимание на отсутствии четкого планирования и контроля выполнения задач. Руководителям департаментов поручено обеспечить конкретные планы действий и повысить ответственность за результаты работы.

