Ключевые моменты:

Россия ночью атаковала Украину 272 ударными беспилотниками разных типов.

В Запорожье в результате атаки погибли два человека, повреждена критическая и промышленная инфраструктура, пострадавший после повторного удара.

Дроны также атаковали несколько регионов России, в том числе Краснодарский край, Москву и Ленинградскую область.

Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за новой волны российских атак.

Дональд Трамп поддержал идею переговоров между Украиной и Россией, подчеркнув, что стороны должны самостоятельно урегулировать конфликт.

Масштабная атака дронов на территорию Украины

В ночь на субботу, 6 июня, Россия атаковала территорию Украины, применив 272 ударных БпЛА разных типов, включая Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дроны-имитаторы Пародия. Силы противовоздушной обороны Украины смогли обезвредить 249 беспилотников. Несмотря на это, зафиксировано попадание 19 дронов в 11 локациях, а также падение обломков в 13 местах. В частности, утром 6 июня был атакован Запорожье, в результате чего погибли два работника предприятия и были повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры. Также оккупанты нанесли повторный удар по городу, из-за которого пострадал человек и возник пожар на автостоянке.

Удары беспилотников по объектам в России

В то же время, 6 июня дроны атаковали несколько регионов РФ, в том числе Краснодарский край, Москву и Ленинградскую область. В Усть-Лабинске (Кубань) в результате атаки вспыхнул пожар на «Полтавской нефтебазе», площадь возгорания составила около 5 000 кв. м. В Ленинградской области под удар попал Кронштадт, где зафиксированы прилеты в районе морского завода и предположительно по составу боеприпасов 15-го арсенала ВМФ РФ. Также сообщается о возможной атаке на НИИ Морской теплотехники в Ломоносове – ключевое предприятие по разработке подводного оружия. Губернатор Ленинградской области заявил об уничтожении 86 БПЛА над регионом. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин отчитывался о работе ПВО по летевшим на столицу дронам.

Экстренное заседание Совбеза ООН

По просьбе Украины Совет Безопасности ООН созывает в понедельник экстренное заседание из-за новой масштабной атаки России. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что последняя волна ударов является подтверждением того, что Москва выбирает эскалацию вместо мира и террор вместо дипломатии. По его словам, международное давление остается необходимым для возобновления уважения к Уставу ООН и продвижения предложений президента Владимира Зеленского по прекращению войны.

Дипломатические инициативы и позиция Дональда Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо Владимиру Путину, предложив определить конкретную дату встречи для переговоров. Зеленский заявил о готовности Украины к полному прекращению огня на время переговоров и предложил вовлечь в процесс США и Европу. Владимир Путин в ответ заявил, что «пока не видит смысла» в такой встрече.

В свою очередь президент США Дональд Трамп поддержал идею двусторонней встречи, однако заявил, что лидеры Украины и России должны «сами разбираться». Трамп выразил уверенность, что ситуация уладится, и добавил, что этой войны никогда бы не произошло, будь он президентом. Он также отметил, что сейчас близится момент, когда вопрос между странами должен быть решен.

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