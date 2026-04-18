Атака дронов на Одесскую область: последствия
Российские беспилотники в очередной раз атаковали Одесскую область ночью 18 апреля. Основной удар пришёлся по объектам портовой и промышленной инфраструктуры в Одесском районе.
По информации Одесской ОВА, в результате попаданий были повреждены административные здания, склады с агропродукцией, автобусы и резервуары. На местах возникли пожары, однако спасатели оперативно их ликвидировали.
Предварительно, один человек получил ранения. Его состояние уточняется.
Сейчас на местах продолжаются работы по устранению последствий атаки. Правоохранители фиксируют разрушения и документируют очередные военные преступления против гражданского населения региона.
Прошлой ночью враг атаковал порт Одесской области, в результате обстрелов на нескольких локациях, в том числе на территории Дунайского биосферного заповедника, вспыхнули пожары.
