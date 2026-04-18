Ключевые моменты:

  • Удары пришлись по портовой и промышленной инфраструктуре.
  • Повреждены здания, склады, транспорт и резервуары, возникли пожары.
  • По предварительным данным, пострадал один человек.

Атака дронов на Одесскую область: последствия

Российские беспилотники в очередной раз атаковали Одесскую область ночью 18 апреля. Основной удар пришёлся по объектам портовой и промышленной инфраструктуры в Одесском районе.

атака 18 апреля

По информации Одесской ОВА, в результате попаданий были повреждены административные здания, склады с агропродукцией, автобусы и резервуары. На местах возникли пожары, однако спасатели оперативно их ликвидировали.

атака 18 апреля

Предварительно, один человек получил ранения. Его состояние уточняется.

Сейчас на местах продолжаются работы по устранению последствий атаки. Правоохранители фиксируют разрушения и документируют очередные военные преступления против гражданского населения региона.

Прошлой ночью враг атаковал порт Одесской области, в результате обстрелов на нескольких локациях, в том числе на территории Дунайского биосферного заповедника, вспыхнули пожары.

Читайте также: Порты Большой Одессы уже неделю под ударом: последствия

