Ключевые моменты:

  • «Укрзалізниця» сообщает о задержках поездов одесского направления из-за сложных погодных условий и последствий обстрелов.
  • Среднее время задержки – 1 час, отдельные рейсы – до 3 часов.
  • Задержки касаются поездов Киев – Одесса, Одесса – Львов, Одесса – Ужгород и других.

По информации перевозчика, отклонения от графика поездов в среднем составляют 1 час. Отдельные рейсы задержатся на отправку до трех часов.

Поезда одесского направления сегодня могут задержаваться следующим образом:

  • №105/106 Киев-Пас. – Одесса-Главная (+0:48);
  • №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пас. (+0:21);
  • №37/38 Одесса-Главная – Ужгород (+0:20);
  • №77/78 Одесса-Главная – Ковель-Пас. (+0:07);
  • №53/54 Одесса-Главная – Днепр-Главный (+0:06);
  • №253/254 Одесса-Главная – Кривой Рог-Главный (+0:06);
  • №11/12 Одесса-Главная – Львов (+0:04);
  • №35/36 Одесса-Главная – Пшемысль Главный (+0:04).

В то же время в компании отмечают: из-за погодных условий и изменений в маршрутах время опоздания может изменяться.

Также напомним, что «Укрзалізниця» отменяет пригородные поезда в Одесской области.

