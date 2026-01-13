Ключевые моменты:
- «Укрзалізниця» сообщает о задержках поездов одесского направления из-за сложных погодных условий и последствий обстрелов.
- Среднее время задержки – 1 час, отдельные рейсы – до 3 часов.
- Задержки касаются поездов Киев – Одесса, Одесса – Львов, Одесса – Ужгород и других.
По информации перевозчика, отклонения от графика поездов в среднем составляют 1 час. Отдельные рейсы задержатся на отправку до трех часов.
Поезда одесского направления сегодня могут задержаваться следующим образом:
- №105/106 Киев-Пас. – Одесса-Главная (+0:48);
- №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пас. (+0:21);
- №37/38 Одесса-Главная – Ужгород (+0:20);
- №77/78 Одесса-Главная – Ковель-Пас. (+0:07);
- №53/54 Одесса-Главная – Днепр-Главный (+0:06);
- №253/254 Одесса-Главная – Кривой Рог-Главный (+0:06);
- №11/12 Одесса-Главная – Львов (+0:04);
- №35/36 Одесса-Главная – Пшемысль Главный (+0:04).
В то же время в компании отмечают: из-за погодных условий и изменений в маршрутах время опоздания может изменяться.
Также напомним, что «Укрзалізниця» отменяет пригородные поезда в Одесской области.
Спросить AI: