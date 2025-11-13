Ключевые моменты:

Россия атаковала дронами город Арциз в Одесской области.

Повреждены инфраструктурные и административные объекты.

Учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

Удар беспилотников по Арцизу — последствия

Рано утром 13 ноября российские войска нанесли массированный удар дронами по городу Арциз в Одесской области. По данным областной прокуратуры, атака пришлась по объекту критической инфраструктуры, а также повредила административное здание и ремонтные цеха.

К счастью, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. На месте происшествия работают прокуроры и сотрудники полиции, фиксируя последствия атаки и собирая доказательства очередного военного преступления России.

В департаменте образования города сообщили, что ночь выдалась тревожной — дети не выспались и сильно перепуганы. Поэтому все учебные заведения Арциза сегодня работают дистанционно.

Занятия начнутся с третьего урока по расписанию, а в случае отсутствия электроэнергии уроки будут полностью отменены. Также отменены все спортивные соревнования и внеклассные мероприятия.

Информацию о дальнейших изменениях родители и ученики получат от классных руководителей.

Напомним, в ночь на 11 ноября дронами был атакован город Рени. Целенаправленные удары наносились по объектам энергоснабжения Ренийской громады.