Ключевые моменты:

Ночью враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Одесской области.

Зафиксировано попадание в промышленный объект, где вспыхнул пожар.

По всей Украине, включая Одесскую область, действуют стабилизационные отключения.

Россия снова атаковала Одесскую область дронами

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в ночь на 31 октября враг осуществил очередную массовую атаку ударными беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры региона.

Системы противовоздушной обороны активно работали, однако одно из попаданий пришлось на промышленный объект. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

Информации о погибших или пострадавших нет.

Напомним, 29 октября российские дроны атаковали Подольск, где были повреждены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Тогда более 50 населенных пунктов остались без света, а один энергетик получил травмы.

По данным «Укрэнерго», ситуация в энергосекторе Украины остается напряженной. Из-за последствий атак на объекты энергетики и рисков для атомных электростанций введены стабилизационные отключения электричества по всей стране.

В Одесской области сегодня такие отключения действуют с 00:00 до 24:00. Графики могут меняться в течение дня в зависимости от команд «Укрэнерго». Жителей просят регулярно проверять обновления, чтобы спланировать использование электроэнергии.

