Ключевые моменты:

В результате атак РФ на Южноукраинской и Хмельницкой АЭС была потеряна одна из линий электропередачи, а на Ровенской станции снизили мощность двух энергоблоков.

В Сумах после ударов загорелся многоэтажный дом и частные постройки. Пострадали 11 человек, среди них четверо детей.

В Днепропетровской области враг применял ракеты и беспилотники, были пожары в жилом секторе, но погибших нет.

Ночью украинские дроны нанесли удары по энергетическим объектам во Владимирской, Орловской и Ярославской областях РФ.

На фронте ВСУ продвигаются в Донецкой области и наносят противнику значительные потери.

Российские удары нарушили электроснабжение атомных станций Украины

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что очередная масштабная атака России в ночь на четверг 30 октября привела к повреждению подстанций, важных для ядерной безопасности Украины.

По данным организации, эксперты МАГАТЭ, находящиеся на Южноукраинской и Хмельницкой АЭС, зафиксировали потерю одной из линий внешнего электроснабжения на каждой станции. Это повышает риск для стабильной работы объектов.

На Ровенской АЭС по запросу оператора энергосети была временно снижена мощность двух из четырёх блоков.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что ситуация подтверждает реальность и постоянство рисков для ядерной безопасности в Украине. Он подчеркнул необходимость соблюдать семь ключевых принципов ядерной защиты и проявлять максимальную сдержанность вблизи атомных объектов.

«Угрозы для ядерной безопасности остаются вполне реальными и постоянно присутствующими», — подчеркнул Гросси.

Удары России 31 октября: есть пострадавшие

В ночь на 31 октября Россия нанесла серию ударов по жилым кварталам и инфраструктуре Сум. В одном из девятиэтажных домов загорелись пять квартир и семь балконов. Спасатели эвакуировали 12 человек.

В частном секторе вспыхнули два хозяйственных здания, а взрывной волной повреждён одноэтажный дом на пять квартир. По предварительным данным, травмированы 11 человек, среди них четверо детей.

Наибольшие разрушения зафиксированы в депо Укрзалізниці. Это депо обеспечивает ежедневное сообщение с Сумами и всем регионом. Здесь готовят к рейсу вагоны, проводят их технический осмотр — абсолютно гражданское предприятие, которое работает для пассажиров.

Массированный налет шахедов уничтожил большинство рабочих помещений, поврежден и состав поезда Сумы — Киев. Работники заблаговременно переведены в укрытие: поэтому, самое главное, никто при этой масштабной атаке не пострадал.

Ночью враг массово атаковал «шахедами» Николаевскую область. В результате боевой работы и падения обломков в Николаевском районе повреждены амбулатория, частный дом и три автомобиля. Пострадавших нет.

Вечером и ночью россияне атаковали Днепр, где возникли пожары, которые спасатели уже ликвидировали. Под удар попал и Синельниковский район — вражеские БПЛА вызвали возгорание частного дома, пострадала инфраструктура.

В Никопольском районе под огнем оказались райцентр, Марганец и несколько громад. Россия применила FPV-дроны, «Грады» и артиллерию. Горел частный дом, но обошлось без жертв.

По данным Воздушных сил, в ночь на 31 октября противник атаковал 1 баллистической ракетой Искандер-М и 145-ю ударными БПЛА.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 1 баллистическая ракета и 107 вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание 36 ударных БПЛА на 20 локациях.

Взрывы в России: украинские дроны поразили энергетические объекты

Мониторинговые каналы сообщают, что ночью украинские беспилотники атаковали несколько энергетических объектов в России.

Во Владимирской области повреждена подстанция «Владимирская» 750 кВ — один из ключевых энергоузлов региона.

В Ярославле прогремели не менее семи взрывов в районе НПЗ «Славнефть-ЯНОС».

Также сообщается о поражении Орловской ТЭЦ, обеспечивающей электричеством город Орел и соседние районы.

Ситуация на фронте: успехи ВСУ и потери врага

По данным Генштаба, за сутки зафиксировано 132 боевых столкновения. Противник нанес три ракетных и 88 авиаударов, использовал 66 ракет и более 6 тысяч дронов-камикадзе.

ВСУ зачистили Свободное, Дорожное, Кучеров Яр, район южнее Грузского и Золотого Колодца, фактически так называемое «Добропольское вклинение» врага доживает свои последние дни. Об этом сообщил военный аналитик Константин Машовец, координатор группы «Информационное сопротивление».

ВСУ активно наносят удары по тылам оккупантов. За последние сутки уничтожено 970 российских военных, а также:

5 танков и 5 бронемашин,

39 артсистем и 2 реактивные установки,

648 дронов, 37 ракет и 118 единиц техники.