Ключевые моменты:

  • Одесскую область атаковали ударные дроны РФ.
  • Загорелся склад с бытовой техникой.
  • Пострадавших нет, пожар полностью ликвидирован.

Атака дронов на Одесскую область: последствия

Ночью российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В результате удара на территории одного из предприятий вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил склад, где хранилась бытовая техника — бойлеры и обогреватели. Пламя удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать.

Благодаря оперативной работе спасателей удалось уберечь соседний склад логистической компании, который находился рядом с очагом возгорания.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия продолжают работать экстренные и профильные службы, фиксируя последствия атаки и оценивая нанесенный ущерб.

