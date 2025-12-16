Ключевые моменты:
- Одесскую область атаковали ударные дроны РФ.
- Загорелся склад с бытовой техникой.
- Пострадавших нет, пожар полностью ликвидирован.
Атака дронов на Одесскую область: последствия
Ночью российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
В результате удара на территории одного из предприятий вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил склад, где хранилась бытовая техника — бойлеры и обогреватели. Пламя удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать.
Благодаря оперативной работе спасателей удалось уберечь соседний склад логистической компании, который находился рядом с очагом возгорания.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия продолжают работать экстренные и профильные службы, фиксируя последствия атаки и оценивая нанесенный ущерб.
