Ключевые моменты:

Государственный флаг на Куликовом поле превратился в лохмотья из-за зимних ветров и непогоды.

Несмотря на знаковость места и близость к Облсовету, коммунальщики не спешат менять изношенное полотно.

Вопрос о том, кто несет ответственность за надлежащий вид госсимвола в центре города, остается открытым.

Очевидно, что флаг пострадал не от рук вандалов, а от суровых зимних ветров и непогоды. Подобная картина после зимы наблюдается в разных локациях города, однако именно здесь это выглядит особенно резонансно.

Куликово поле и Дом профсоюзов – знаковые места для Одессы, ежедневно здесь проходят сотни людей. Более того, неподалеку расположено здание Одесской областной администрации. Тем не менее, коммунальные службы почему-то не торопятся менять изношенное полотнище на новое.

В этой связи возникает закономерный вопрос: кто из властьимущих несет ответственность за состояние государственной символики как на этом участке, так и на других локациях, и насколько допустимы подобные «мелочи»?

