Ключевые моменты:

На автодороге М-13 Кропивницкий – Платоново (в направлении Кишинева) продолжается ликвидация последствий непогоды.

Из снежно-ледяного плена уже извлекли 4 грузовых и 3 легковых автомобиля.

Движение по трассе по состоянию на вечер 27 января остается закрытым, работы продолжаются.

По состоянию на 19:00 вечера 27 января к расчистке трассы привлечена тяжелая техника. Из снежно-ледяного плена уже удалось освободить четыре грузовых и три легковых автомобиля.

«Подрядные организации и сотрудники службы работают в усиленном режиме и прикладывают максимум усилий. В настоящее время движение по автодороге М-13 остается закрытым», – отмечают в ведомстве.

Также сообщается, что работы по устранению последствий непогоды продолжаются в других частях Одесской области.

Сложные погодные условия (особенно на юге региона) продолжаются уже вторые сутки: минусовая температура, дождь, гололедица, что затрудняет выполнение восстановительных работ в полной мере.

Температура воздуха на вечер 27 января:

На юге области: +1+5°С

На севере и в центре области: 0…−3°С

Осадки:

На юге и в центральной части области – местами дождь

На юге – без осадков.

Жители и водители могут уточнять состояние проезда по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения по круглосуточной горячей линии: +38 067 400 60 80.