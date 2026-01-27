Ключевые моменты:
- На автодороге М-13 Кропивницкий – Платоново (в направлении Кишинева) продолжается ликвидация последствий непогоды.
- Из снежно-ледяного плена уже извлекли 4 грузовых и 3 легковых автомобиля.
- Движение по трассе по состоянию на вечер 27 января остается закрытым, работы продолжаются.
По состоянию на 19:00 вечера 27 января к расчистке трассы привлечена тяжелая техника. Из снежно-ледяного плена уже удалось освободить четыре грузовых и три легковых автомобиля.
«Подрядные организации и сотрудники службы работают в усиленном режиме и прикладывают максимум усилий. В настоящее время движение по автодороге М-13 остается закрытым», – отмечают в ведомстве.
Также сообщается, что работы по устранению последствий непогоды продолжаются в других частях Одесской области.
Сложные погодные условия (особенно на юге региона) продолжаются уже вторые сутки: минусовая температура, дождь, гололедица, что затрудняет выполнение восстановительных работ в полной мере.
Температура воздуха на вечер 27 января:
- На юге области: +1+5°С
- На севере и в центре области: 0…−3°С
Осадки:
- На юге и в центральной части области – местами дождь
- На юге – без осадков.
Жители и водители могут уточнять состояние проезда по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения по круглосуточной горячей линии: +38 067 400 60 80.