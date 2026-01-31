Ключевые моменты:

Из-за намерзания льда повреждены линии электропередачи;

Без света остаются жители нескольких районов области;

Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить электроснабжение.

Отключения света в Одесской области 31 января

Сложные погодные условия, которые наблюдались ночью 31 января, привели к повреждению элементов электросетей почти по всей Одесской области. Основная причина аварий — обледенение и обрывы проводов.

По информации компании ДТЭК Одесские электросети, по состоянию на утро без электроснабжения остаются клиенты в Подольском, Березовском, Раздельнянском, Белгород-Днестровском и Одесском районах.

В самой Одессе электроснабжение сохраняется для объектов критической инфраструктуры.

Специалисты ДТЭК работали всю ночь и продолжают обследовать линии электропередачи и ремонтировать повреждённое оборудование. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей.

Жителей региона просят с пониманием отнестись к ситуации — восстановительные работы продолжаются.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня ожидается ухудшение погодных условий: выпадение дождя, понижение температуры воздуха в ночное время до –5 °C и образование гололеда на автодорогах, тротуарах, мостах, путепроводах и остановках общественного транспорта.

Читайте также: Энергетический фронт: почему в Одессе и области не удается соблюдать графики света