17 марта с 06:00 до 18:00 часть Одессы и пригородов временно останется без электричества.

Отключение связано со срочным ремонтом оборудования энергокомпанией.

Отключение света в Одессе 17 марта

По информации ДТЭК Одесские электросети, завтра, 17 марта, специалисты другой энергетической компании проведут срочный ремонт оборудования. Работы начнутся в 06:00 и могут продолжаться до 18:00.

На время ремонта для безопасности будет временно обесточена часть Одесского района. Ограничения коснутся отдельных районов Одессы и некоторых населенных пунктов в пригороде. При этом объекты критической инфраструктуры продолжат получать электроэнергию.

Энергетики отмечают, что после завершения ремонта электричество будут возвращать поэтапно. Это необходимо для того, чтобы избежать резкой нагрузки на энергосистему и возможных новых аварий.

Также время проведения работ может измениться. Если во время ремонта объявят воздушную тревогу, специалистам придется приостановить работу, поэтому сроки могут быть продлены.

В компании добавили, что энергетики сделают все возможное, чтобы как можно быстрее завершить ремонт и вернуть электричество жителям.

