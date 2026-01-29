Ключевые моменты:

В область придут осадки с моря и холод с севера;

Ночью и утром ожидается густой туман;

Дождь в течение суток сменится снегом;

К началу февраля ожидаются сильные морозы до −15°С.

Погода в Одессе 30 января

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 30 января в Одессе и области ожидаются умеренные осадки. Ветер восточный, днем сменится на северный, со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха в течение суток — от +2 до +4°С.

Ночью и утром 30 января сохранится туман, видимость 200-500 м.

Во второй половине дня 30 января ожидается гололед (6-19 мм), гололедица.

Прогноз погоды в Одесской области 30 января

Украинский Гидрометцентр предупреждает: с 02:00 ночи 30 января погодные условия в области начнут ухудшаться. Температура воздуха:

Юг области: от +5 до +4°С

Север и центр: от 0 до +4°С

В течение дня температура будет постепенно снижаться — от −1 до −7°С.

Осадки ночью и утром — дождь, который в течение дня перейдет в снег.

Морозы усилятся к 1 февраля

По прогнозам синоптиков, к 1 февраля циклон полностью накроет Одесскую область. Ожидается значительное похолодание — от −6 до −15°С.

Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения автомобильного, железнодорожного и электротранспорта.

Дорожные службы работают круглосуточно и готовы к уборке снега и обработке дорог противогололедными материалами. Аналитико-мониторинговый центр Службы восстановления постоянно следит за ситуацией на дорогах региона.

