Ключевые моменты:
- В область придут осадки с моря и холод с севера;
- Ночью и утром ожидается густой туман;
- Дождь в течение суток сменится снегом;
- К началу февраля ожидаются сильные морозы до −15°С.
Погода в Одессе 30 января
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 30 января в Одессе и области ожидаются умеренные осадки. Ветер восточный, днем сменится на северный, со скоростью 9–14 м/с.
Температура воздуха в течение суток — от +2 до +4°С.
Ночью и утром 30 января сохранится туман, видимость 200-500 м.
Во второй половине дня 30 января ожидается гололед (6-19 мм), гололедица.
Прогноз погоды в Одесской области 30 января
Украинский Гидрометцентр предупреждает: с 02:00 ночи 30 января погодные условия в области начнут ухудшаться. Температура воздуха:
- Юг области: от +5 до +4°С
- Север и центр: от 0 до +4°С
- В течение дня температура будет постепенно снижаться — от −1 до −7°С.
Осадки ночью и утром — дождь, который в течение дня перейдет в снег.
Морозы усилятся к 1 февраля
По прогнозам синоптиков, к 1 февраля циклон полностью накроет Одесскую область. Ожидается значительное похолодание — от −6 до −15°С.
Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения автомобильного, железнодорожного и электротранспорта.
Дорожные службы работают круглосуточно и готовы к уборке снега и обработке дорог противогололедными материалами. Аналитико-мониторинговый центр Службы восстановления постоянно следит за ситуацией на дорогах региона.
