Ключевые моменты:
- 16 марта в Украине вводятся стабилизационные отключения света по графикам.
- В Одессе, части Одесского района и некоторых райцентрах продолжаются экстренные отключения вне графиков.
- Актуальные графики могут измениться в течение дня – их рекомендуют регулярно проверять.
В компании ДТЭК «Одесские электросети» напоминают: графики стабилизационных отключений применяются только для жителей Одесской области и только там, где это позволяет состояние электросетей.
По теме: Европейские партнеры передали Одессе генераторы: станет ли больше света
Графики отключений света на завтра следующие:
При этом если «Укрэнерго» сменит команды – графики тоже изменятся. Поэтому потребителей просят проверять их в течение дня.
Проверить актуальные данные можно:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
Читайте также: Одесса готовится вернуть трамваи и троллейбусы: что известно о запуске.
