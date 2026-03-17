Ключевые моменты:

Ночная атака 17 марта на юг Одесщины: повреждена энергетика, промышленность и портовая инфраструктура; пожары ликвидированы.

Погибших и пострадавших нет.

Есть перебои с электричеством в населенных пунктах, критическая инфраструктура на резервном питании.

Враг атаковал Одесщину

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате ночной атаки 17 марта по югу Одесщины повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры. В результате обстрела пострадали территории предприятий и часть оборудования. На местах возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Олег Кипер подчеркнул, что в связи с атакой наблюдаются перебои с электроснабжением в отдельных населённых пунктах. Что касается критической инфраструктуры, то она переведена на резервное питание.

Напомним, для защиты критической инфраструктуры в Одессе нужно более 7 млрд грн. Город ведет переговоры с международными партнерами по финансированию. Часть средств планируется получить в виде гранта, остальные — как льготный кредит.