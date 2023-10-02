В Одесской области собака пограничников унюхала в рейсовом автобусе нелегальную «начинку»

На паромном пункте пропуска «Орловка» пограничники обнаружили почти 17 тысяч пачек безакцизных сигарет, спрятанных в рейсовом автобусе. Пассажирский автобус направлялся из Украины в Румынию.
Об этом сообщили в Измаильском погранотряде.
Обнаружить контрабанду помогла бельгийская овчарка во время осмотра рейсового автобуса «Neoplan», следовавшего в Румынию. Как отметили пограничники, собака специально натренирована на поиск сигарет.
В результате совместного с таможенниками осмотра было обнаружено почти 17 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога, скрытых в вентиляционных шахтах, потолке багажного отделения, спальном водительском помещении, под полом первого этажа и в моторном отсеке.
Сигареты и автобус изъяты до решения суда.
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