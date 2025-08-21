Ключевые моменты

21 августа магнитных бурь не ожидается, геомагнитное поле останется спокойным.

Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), сегодня, 21 вгуста, ожидается солнечная активность с К-индексом 3,7 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

В четверг, 21 августа, существенных магнитных бурь на Земли не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю, сообщает сайт Meteoprog.UA.

Солнечная активность будет очень низкой с вероятностью вспышек с-класса и небольшой вероятностью вспышки М-класса.Возможность малого геомагнитного шторма – 15%.

В дни, когда геомагнитная обстановка спокойна можно заняться профилактическими мерами, уделить себе внимание без опасности нагрузки организма.

В такие дни хорошо больше гулять на свежем воздухе, заниматься легкими физическими упражнениями, посвятить время массажу, можно просто выспаться.

Обратите внимание , что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Поэтому рекомендуем регулярно следить за переменами.