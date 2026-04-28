Ключевые моменты:

Суд расторг договор аренды участка площадью более 50 тыс. кв. м

Земля возле Савицкого парка оценена более чем в 167 млн грн

Арендатор не завершил строительство спорткомплекса и использовал участок иначе

Земля у Савицкого парка в Одессе возвращена громаде

По иску Хаджибейской окружной прокуратуры суд принял решение о расторжении договора аренды земельного участка и его возврате в собственность территориальной громады Одессы. Речь идет о территории площадью более 50 тысяч квадратных метров, расположенной вблизи Савицкого парка.

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, участок имеет рекреационное назначение. Ранее городской совет передал его компании для строительства и обслуживания объектов физической культуры и спорта.

Прокуроры установили, что предприятие получило землю в аренду для завершения строительства спортивного комплекса и его дальнейшей эксплуатации. Однако строительные работы так и не были завершены. Вместо этого участок использовался арендатором в собственных целях, что противоречит условиям договора.

По оценкам, рыночная стоимость земли составляет более 167 миллионов гривен.

Кроме того, в прошлом году прокуратура уже добилась через суд возвращения в государственную собственность здания недостроенного спортивного комплекса, который должен был функционировать на этом участке. Его строительство не завершили, несмотря на условия приватизации.

Таким образом, после решения суда и земля, и объект недвижимости возвращены в распоряжение государства и территориальной громады.

Напомним, «Савицкий парк» заложил в XIX веке предприниматель Григорий Савицкий-Воеводский как декоративный сад с рестораном, гостиницей и танцплощадкой. В 1950 году советская власть создала здесь парк культуры и отдыха имени Ленинского комсомола. В апреле 2016 года горсовет вернул парку историческое название.

