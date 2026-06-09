Ключевые моменты:

В суд направили дело против двух жителей Измаила по статье о государственной измене.

По версии следствия, обвиняемые должны были зарегистрировать четыре терминала Starlink.

Правоохранители заявляют, что терминалы могли использоваться против украинских сил обороны.

Дело о регистрации Starlink в Одесской области передали в суд

Одесская областная прокуратура сообщила о завершении расследования и передаче в суд дела против двух жителей Измаила — 36-летнего мужчины и его 28-летней сожительницы. Им инкриминируют государственную измену, совершённую по предварительному сговору в условиях военного положения.

По данным следствия, обвиняемые поддерживали антиукраинские взгляды и через Telegram начали общение с человеком, которого правоохранители считают представителем государства-агрессора.

Как работала схема с регистрацией терминалов Starlink

По данным следствия, в начале февраля 2026 года фигуранты получили задание за денежное вознаграждение зарегистрировать на территории Украины терминалы спутниковой связи Starlink. Для этого им передали четыре IP-адреса, которые нужно было использовать при регистрации точек доступа к интернету.

По версии правоохранителей, следующим этапом должно было стать обращение в ЦНАП в Измаиле для внесения терминалов в соответствующие списки и прохождения процедуры подтверждения.

Следствие считает, что таким способом представители государства-агрессора могли получить дополнительные возможности для доступа к сети и дальнейшей деятельности против украинских сил обороны. За регистрацию каждого терминала обещали выплатить по 30 долларов.

По данным прокуратуры, обвиняемые также планировали привлечь ещё двух знакомых.

Следствие считает, что им предлагали по 1000 гривен за регистрацию каждого дополнительного терминала, а остальные устройства пара собиралась оформлять самостоятельно. Реализовать этот план не удалось — правоохранители сообщили о задержании подозреваемых.

Сейчас оба обвиняемых находятся под стражей. Окончательное решение по делу примет суд.