Красноречивыми кадрами в Фейсбук поделился одессит Владимир Самайчук.

Территорию парка трудно назвать местом приятного отдыха одесситов. Повсюду разбросаны бытовой мусор и старые шины.

К прудам, которых в парке несколько, нужно пробираться сквозь заросли.

Вода в водоемах затянута зеленой массой водорослей, а местами больше похожа на мазут.

В комментариях одесситы вспоминают, что когда-то парк был совсем другой. Люди сюда ходили кататься на лодочках, работал летний кинотеатр.

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Савицкий парк — был основан 1950 году (тогда назывался парком Ленинского комсомола). Площадь парка составляет 26.7 га, статус памятника был получен в 1972 году. К началу XXI века парк пришел в упадок. В 2014 году в рамках декоммунизации в парке демонтировали все скульптуры советской эпохи.

В 2024 году депутаты Одесского городского совета утвердили границы парка Савицкого. Это позволит сохранить земли и зеленые насаждения, сообщили в мэрии города.

Также в прошлом году в Одессе начали разрабатывать проекты содержания и реконструкции городских парков. Парк «Победы» — стал первым по которому план уже утвержден.

Как сообщалось, в дальнейшем и другие территории природно-заповедного фонда будут иметь такие проекты содержания: Городской сад, Парк «Лузановки», Дюковский сад, Парк им.Шевченко, парк Савицкого.

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