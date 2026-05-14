Ключевые моменты:

Застройщику сообщили о подозрении в незаконном захвате охраняемой земли.

Речь идет о территории природно-заповедного фонда в Приморском районе Одессы.

Ущерб государству оценили более чем в 16 млн грн.

В Одессе застроили часть заповедной территории под ЖК

Приморская окружная прокуратура ведет дело о самовольной застройке земель природно-заповедного фонда в Одессе.

По данным следствия, еще в 2015 году он получил недостроенное здание возле Дворца спорта и право на его реконструкцию. Однако во время работ застройщик вышел за пределы выделенного участка и фактически занял почти вдвое большую территорию.

Часть земли, на которой велось строительство, относится к государственной собственности и входит в природно-заповедный фонд в Приморском районе.

Следствие утверждает, что на захваченной территории вырос полноценный жилой комплекс с апартаментами, включая 30-этажный дом, который планировали продавать как элитное жилье.

Кроме самого здания, застройщик разместил за пределами разрешенных участков инфраструктуру комплекса: трансформаторную подстанцию, парковки, детскую площадку, КПП и другие объекты.

Территорию ЖК полностью оградили капитальным металлическим забором, фактически перекрыв доступ к части земли.

По оценкам следствия, действия застройщика нанесли государству ущерб более чем на 16 млн грн.

Дело расследуется по статье о самовольном занятии земель и незаконном строительстве. Застройщику уже сообщили о подозрении.

Справка ОЖ

Речь идет о ЖК «Олимпийский» по адресу проспект Шевченко, 31 , который расположен в окружении парковой зоны Ботанического сада и парка Победы. Комплекс апартаментов «Олимпийский» — это сданное 30-этажное здание бизнес-класса. Проект реализован известной одесской строительной компанией «Стикон» и позиционируется как одна из самых высоких новостроек города с панорамными видами на море и парк.

Читайте также: Квартиры по $3000 за квадрат и уголовное дело: что скрывает высотка на Ланжероне