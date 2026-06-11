Ключевые моменты:

Шестеро обвиняемых завладели более 20,7 млн грн при закупках оборудования для светофоров.

Всем фигурантам избрали меры пресечения — содержание под стражей с залогами.

Директор КУ «СМЭП» отстранён от должности.

Схема хищения бюджетных средств в Одессе

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении шести участников преступной схемы по присвоению бюджетных средств, которые выделялись в поддержку транспортной инфраструктуры во время войны.

По данным следствия, преступная схема была организована в 2024 году директором одной из компаний, который контролировал группу предприятий. В преступном сговоре участвовали:

директор КП «СМЭП» Одесского горсовета,

владелец группы компаний,

два директора ООО,

адвокат,

сотрудник подконтрольного предприятия.

Они завысили цены при закупках 100 блоков бесперебойного питания и почти 50 аккумуляторов для светофоров, получив при этом более 20,7 млн грн.

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Как отмечают в прокуратуре, резервные блоки питания и аккумуляторы предназначались для обеспечения бесперебойной работы светофоров во время аварийных ситуаций, блекаутов и атак на энергетику. В условиях войны такие системы критически важны для безопасности дорожного движения и стабильной работы городского транспорта.

Сейчас обвинения выдвинуты шестерым представителям преступной группы. По ходатайству прокуратуры всем избраны меры пресечения: содержание под стражей с залогами от 2 до 3 млн грн. Суд также отстранил директора КП «СМЭП» от занимаемой должности.

В отношении седьмого участника — бывшего должностного лица КП — расследование продолжается.