Ключевые моменты:

Служба ремонта путей КП «Одесгорэлектротранс» использует вынужденный простой электротранспорта для проведения плановых работ.

Специалисты проводят замену изношенных стрелок, крестовин и шпал, чтобы улучшить состояние путей к моменту возобновления движения трамваев.

Как сообщили в мэрии города, сейчас активные работы ведутся на важной трамвайной развязке на улице Старопортофранковской. Бригада службы ремонта путей и сооружений проводит комплексное обновление узла: рабочие меняют изношенные стрелки, крестовины и шпалы.

В профильном департаменте отмечают, что отсутствие движения трамваев позволяет выполнить замену элементов путевого хозяйства быстрее и качественнее. После стабилизации ситуации в энергосистеме и возвращения трамваев на маршруты, обновленные участки обеспечат более плавный и безопасный проезд.

Напомним, трамваи и троллейбусы в Одессе остановились в середине декабря 2025 года после одной из самых массированных атак на энергетические объекты региона. Пока электротранспорт не работает, пассажиров на маршрутах трамваев и троллейбусов перевозят автобусы.

Статья по теме: «Автобус приходится штурмовать»: как одесситы ездят с Котовского в центр.