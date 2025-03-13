События 2 мая были вызваны российской пропагандой

Сегодня, 13 марта 2025 года, ЕСПЧ принял решение по ряду исков о бездействии государства во время столкновения пророссийских и проукраинских активистов в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли 47 человек.

Признав, что те события в значительной степени вызваны российской пропагандой, Суд все же подчеркнул нарушения со стороны украинского государства, которое должно выплатить компенсации, говорится в решении.

В исками в суд обратились родственники 25 погибших в тот день. Среди истцов – родственники двух проукраинских активистов, которые погибли от огнестрельных ранений. Еще троих в медиа чаще идентифицируют как «случайных прохожих», которые также получили смертельные огнестрельные ранения. Остальные – участники «антимайдановской» группы и родственники погибших, оказавшихся в горящем Доме профсоюзов.

В суде отметили, что не идентифицируют их по идеологическим предпочтениям. Несмотря на расхождение во взглядах участников тех событий, все истцы выдвинули претензии в адрес Украины, прежде всего из-за ее бездействия, подчеркивая, что государство могло бы предотвратить трагические последствия.

Также суд несколько раз подчеркнул, что первоочередным виновником событий является Россия и ее деятельность по дестабилизации Украины.

«Суд считает, что дезинформация и пропаганда со стороны России сыграли свою роль в трагических событиях… Неоправданной волне насилия предшествовало постоянное распространение агрессивной и эмоционально окрашенной дезинформации и пропаганды о новой украинской власти и сторонниках Майдана от российской власти и медиа», – говорится в решении.

Ответственные чиновники сбежали в Россию

Отдельно подчеркивается, что многие одесские чиновники, ответственные за нарушения со стороны Украины, вскоре «сбежали в Россию, получили российское гражданство и даже построили там карьеру на фоне российского широкомасштабного военного вторжения в Украину».

Однако, это не снимает ответственности с Украины как государства, считает ЕСПЧ. Суд также отметил, что впоследствии Украина не пыталась добросовестно преследовать должностных лиц, действия которых привели к многочисленным жертвам.

Суд считает доказанным, что «доставка пожарных машин на место пожара была намеренно задержана на 40 минут, а полиция не вмешалась, чтобы помочь эвакуировать людей» из дома профсоюзов. Руководитель областного управления ГСЧС Владимир Боделан, который лично давал указание не отправлять машины на тушение пожара, через два года сбежал в Россию, но во время его пребывания в Одессе против него даже не возбуждали уголовное дело

«Основная обязанность власти заключалась в том, чтобы делать все возможное, для предотвращения риска насилия», – заявил Суд.

Также ЕСПЧ признал, что местные власти под видом «уборки» сознательно уничтожали доказательства на месте трагедии.

Учитывая это, Суд признал Украину виновной в нарушении статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь. И постановил выплатить компенсацию родственникам погибших и пострадавших:

17 тысяч евро дочери Михаила Вячеславова, сгоревшего в Доме профсоюзов — она жаловалась также на безосновательный длительный отказ властей выдать ей тело отца для захоронения.

по 15 тысяч евро компенсации родственникам каждого из погибших,

по 12 тысяч евро – трем истцам, которые выжили, но получили серьезные ожоги.

Напомним, события 2 мая 2014 года начались с нападения пророссийских активистов из так называемого «антимайдана» на участников проукраинской демонстрации. Столкновения и убийства участников проукраинского шествия позже привели к штурму демонстрантами лагеря «атимайдановцев» на Куликовом поле, и пожару в Доме профсоюзов, в котором погибли несколько десятков человек.

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