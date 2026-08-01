Ключевые моменты:

Температура морской воды у берегов Одессы и области составит 19-20°С.

На побережье будет сухо, температура воздуха днем – до +30°С.

Волнение моря ожидается легким, уровень воды – безопасным.

Температура воды в Одессе 1 августа

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 августа температура морской воды у побережья Одесской области составит 19-20°С.

После жарких дней такая вода может восприниматься как освежающая, но для многих отдыхающих она остается вполне подходящей для летнего купания.

Каким будет море у побережья Одесской области

Синоптики прогнозируют вдоль побережья переменный ветер со скоростью 3-8 м/с. Осадков не ожидается, море будет с легким волнением.

Уровень моря у побережья останется безопасным, погодные условия будут благоприятными для прогулок и отдыха на пляжах.

Стоит ли идти на пляж 1 августа

По прогнозу, суббота подойдет для отдыха у моря: будет тепло, сухо и без сильного ветра. Однако отдыхающим стоит учитывать не только погоду, но и действующие ограничения на пляжах, а также соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

Перед купанием также рекомендуется обращать внимание на актуальную информацию о качестве морской воды и предупреждения спасателей.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, чем закончилась борьба за жизнь ребенка, унесенного в заминированную акваторию на надувном матрасе в Одесской области.

Фото Анжелы Королевич