Ключевые моменты:

У побережья Одессы затонуло торговое судно GOLDEN LEO, поврежденное в результате российской атаки.

Судно перевозило кукурузу, затонуло примерно в пяти морских милях от Одессы, погибли 10 человек.

В Одесской ОВА провели внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В регионе введен круглосуточный мониторинг акватории Черного моря для оценки экологических рисков и безопасности судоходства.

Особое внимание уделяется контролю за возможными утечками горюче-смазочных материалов.

Возле Одессы затонуло судно после атаки РФ

В Одесской области усилили мониторинг акватории Черного моря после затопления иностранного торгового судна GOLDEN LEO, которое подверглось российской атаке во время выхода из одного из портов региона.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что ситуация находится под постоянным контролем, а профильные службы уже проводят проверки, чтобы оценить возможное загрязнение моря.

По его словам, 19 июля сухогруз GOLDEN LEO, перевозивший груз кукурузы, попал под российский удар при выходе из порта Одесской области. Судно получило значительные повреждения, утратило мореходные качества, а 26 июля затонуло примерно в пяти морских милях от побережья Одессы. В результате атаки погибли 10 человек.

После инцидента в Одесской областной государственной (военной) администрации состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время в регионе организован постоянный мониторинг акватории Черного моря для оценки возможного влияния затопления судна на окружающую среду и безопасность судоходства. Особое внимание уделяется контролю за возможными утечками горюче-смазочных материалов.

К мониторингу и оценке ситуации привлечены Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, Администрация морских портов Украины, Украинский научный центр экологии моря, Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области и другие профильные службы.

Кроме того, территориальным громадам вдоль побережья Черного моря поручено постоянно контролировать состояние акватории. Также проверено наличие необходимых ресурсов для оперативного реагирования даже в случае незначительного загрязнения. По словам Олега Кипера, при необходимости все силы и средства будут незамедлительно привлечены для локализации и ликвидации возможных последствий.

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