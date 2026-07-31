Ключевые моменты:

31 июля температура морской воды в Одессе составит +18…+19 °С.

Днем воздух прогреется до +27…+29 °С.

Осадки не прогнозируются.

Ветер будет северо-западный, 3–8 м/с.

Какой будет температура моря

В пятницу, 31 июля, температура воды у побережья Одессы составит +18…+19 °С. Такие показатели считаются довольно прохладными для конца июля, поэтому море останется освежающим даже в самые теплые часы дня.

В то же время днем воздух прогреется до +27…+29 °С, что создаст комфортные условия для отдыха на пляже и прогулок вдоль побережья.

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