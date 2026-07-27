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Утром 27 июля у побережья Одессы затонуло иностранное торговое судно, поврежденное в результате ракетного удара РФ 19 июля.

По данным СМИ, речь идет о турецком сухогрузе GOLDEN LEO, перевозившем кукурузу.

Во время российской атаки погибли девять членов экипажа и украинский лоцман, еще восемь моряков удалось спасти.

Судно не удалось спасти

О затоплении торгового судна сообщил сегодня утром глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

«Сегодня в акватории Черного моря у побережья Одессы затонуло иностранное торговое судно, которое 19 июля было атаковано российскими ракетами», – сообщил глава ОВА.

По данным издания «Думская», речь идет о турецком сухогрузе GOLDEN LEO, который получил критические повреждения во время российского ракетного удара 19 июля.

Судно перевозило украинскую кукурузу и было атаковано сразу после выхода из Одесского порта. Одна из ракет попала в район надстройки по правому борту, после чего на борту вспыхнул пожар. Несмотря на попытки сохранить плавучесть, спустя почти неделю сухогруз затонул.

На момент затопления экипажа на борту уже не было.

Во время удара погибли десять человек

Как напомнил глава ОВА, судно было поражено сразу после выхода из порта, где его загрузили украинской кукурузой.

В результате российской атаки погибли девять членов экипажа и украинский лоцман. Еще восемь моряков удалось эвакуировать.

«Враг еще раз продемонстрировал, что сознательно атакует гражданское судоходство и ставит под угрозу жизнь людей и безопасность морских перевозок», – отметил Олег Кипер.

По его словам, эта атака стала очередным доказательством того, что Россия наносит удары по объектам гражданского судоходства.

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