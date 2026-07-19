Ключевые моменты:

Россия нанесла комбинированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

В результате атаки повреждено гражданское судно GOLDEN LEO.

На борту возник пожар, спасатели продолжают борьбу с огнем.

Экипаж эвакуируют, на месте работают спасательные службы.

Информация о возможном затоплении судна пока не подтверждена.

По уточненной информации, повреждения получил сухогруз GOLDEN LEO под флагом Гвинеи-Бисау. На месте работают спасатели и буксиры, продолжается операция по тушению пожара и спасению экипажа.

По данным «Думской», российская атака привела к повреждению сухогруза GOLDEN LEO, который ходит под флагом Гвинеи-Бисау.

Огонь охватил среднюю часть корпуса судна. Спасатели пытаются потушить пожар и не допустить распространения огня на груз – если загорится зерно, судно может полностью выгореть.

Сухогруз был построен в 1998 году. Его длина составляет 101 метр, ширина – 18 метров, дедвейт – 7334 тонны.

Судно прибыло под загрузку в один из портов Большой Одессы 10 июля, а утром 19 июля вышло из порта и должно было следовать в сторону Босфора.

Ранее GOLDEN LEO носил название GOLDEN EAGLE, менял владельцев и ходил под флагами Коморских островов и Панамы.

Напомним, накануне Россия атаковала у берегов Одесской области гражданский сухогруз Venturo. В результате атаки погиб один моряк, а 17 граждан Филиппин украинские военные моряки успешно доставили на берег.