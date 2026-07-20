Ключевые моменты:

Число погибших после ракетного удара РФ по сухогрузу GOLDEN LEO в Одесском заливе возросло до 10 человек.

Среди погибших — украинский лоцман.

На борту находились 17 членов экипажа — граждане Сирии, Индии и украинский лоцман.

Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь: восемь членов экипажа удалось спасти, пожар на судне ликвидирован.

Вышел из порта и попал под ракетный удар

Количество жертв российского ракетного удара по турецкому сухогрузу GOLDEN LEO, произошедшего накануне в Одесском заливе, увеличилось до десяти человек. Среди погибших — украинский лоцман.

Как сообщили в Администрации морских портов Украины, судно, загруженное кукурузой, выходило из одного из украинских портов. Как мы уже сообщали, на его борту находились 17 членов экипажа — граждане Сирии и Индии, а также лоцман филиала «Дельта-лоцман» государственного предприятия «АМПУ».

Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Спасателям удалось ликвидировать пожар, возникший после удара, и эвакуировать на берег восьмерых членов экипажа. Вместе с тем десять человек, включая украинского лоцмана ГП «АМПУ», погибли.

Напомним, вечером 19 июля российские войска нанесли удар по гражданскому сухогрузу тремя крылатыми ракетами Х-59/Х-69 в момент, когда судно покидало порт. По данным Военно-морских сил Украины, ракеты попали в район правого борта надстройки, что вызвало пожар на судне. Ранее сообщалось о пяти погибших и пяти пропавших без вести.