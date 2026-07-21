Ключевые моменты:

Семья таможенников задекларировала более 830 тысяч гривен подарков

Пенсионерка предоставила внуку-таможеннику в пользование Range Rover

Журналисты исследовали происхождение средств и имущества дарителей

Редакция направила запросы должностным лицам и ожидает официальных ответов

Материал является собственным журналистским расследованием «Одесской жизни», подготовленным на основе анализа деклараций из Единого государственного реестра деклараций НАПК, открытых государственных реестров, документов о собственности, а также журналистских выездов и запросов в Одесскую таможню и Государственную таможенную службу. Редакция также получила комментарий председателя правления ОО «Антикоррупционный штаб» относительно возможных механизмов проверки таких деклараций и оставляет право всем фигурантам материала представить свою позицию после публикации.

За пять лет старшие родственники подарили семье таможенников Черкуновых 830 тысяч гривен, а бабушка 1938 года рождения ещё и предоставила внуку-таможеннику в пользование Range Rover.

Дорогие подарки для семьи таможенника

Черкуновы — большая семья, давно работающая в украинской таможенной системе. Виталий Черкунов с конца 2024 года входит в руководство Одесской таможни, куда был переведён первым заместителем начальника с Буковинской таможни. Его сын Александр Черкунов работает в центральном аппарате Государственной таможенной службы в Киеве. А брат Сергей ранее занимал должность заместителя начальника Сумской таможни.

«Одесская жизнь» обратила внимание на то, что в декларациях должностных лиц регулярно появляются подаренные наличные деньги и имущество. Когда мы проанализировали, кто дарит наличные и покупает для них автомобили, выяснилось, что это родители первого заместителя руководителя Одесской таможни Виталия Черкунова, а также родители жены его сына.

Может ли быть правдой, что у пенсионеров есть сотни тысяч гривен на подарки работающим должностным лицам таможни? Или за этими подарками от родителей скрываются деньги другого происхождения?

Семейная традиция таможенников: подарки

Тамаре Черкуновой сейчас 87 лет. За последние шесть лет, с 2020 по 2025 год, она подарила таможеннику Виталию Черкунову, его супруге Людмиле и их сыну-таможеннику Александру более 250 тысяч гривен наличными. По крайней мере, именно такое происхождение этих средств задекларировали Виталий и Александр Черкуновы.

Как установила «Одесская жизнь», 87-летняя Тамара Черкунова, вероятнее всего, является матерью первого заместителя руководителя Одесской таможни и бабушкой Александра Черкунова из Государственной таможенной службы. На это указывают её возраст, фамилия и регистрация по одному адресу с Тамарой и Иваном Черкуновыми — именно так зовут отца Виталия Черкунова. Кроме того, консьержка дома, где зарегистрирована госпожа Тамара, подтвердила, что у Черкуновой двое сыновей: Виталий и Сергей.

В то время, когда пенсионерка дарила наличные Виталию Черкунову и его супруге, он работал первым заместителем начальника Буковинской таможни (2023 год), а затем занял аналогичную должность в Одесской таможне (с 3 декабря 2024 года).

Это не вся помощь семье таможенников от Тамары Черкуновой. В 2024 году сын Виталия Черкунова Александр ездил на Range Rover, владелицей которого также стала пенсионерка Тамара Черкунова. Тогда ей было 85 лет. Александр в то время работал в Государственной таможенной службе в должности начальника отдела по работе с персоналом.

Стоимость Range Rover (модель Sport 2010 года выпуска, согласно декларации) на вторичном рынке в зависимости от состояния и комплектации колеблется от 12,5 до 22 тысяч долларов (от 550 до 980 тысяч гривен на момент публикации). На сегодняшний день пенсионерка уже не является владелицей автомобиля, вероятно, внедорожник уже продан.

Мы приехали к дому, где живёт Тамара Черкунова, чтобы спросить, на какие средства она приобрела недешёвый автомобиль. Однако, как сообщили её соседи и консьержка, на лето Тамара Фризантовна переезжает в частный дом за пределами столицы.

86-летний Иван Черкунов, которого редакция идентифицировала как отца Виталия Черкунова и дедушку Александра Черкунова, тоже делал подарки сыну-должностному лицу. По крайней мере, согласно декларации таможенника, в 2020 году Иван Черкунов подарил Виталию Черкунову 72 тысячи гривен, когда тот работал первым заместителем начальника Буковинской таможни.

Из деклараций Александра Черкунова и его супруги Анны также узнаём о регулярных поступлениях наличных от Юрия Мищенко и Ларисы Костенко. За предыдущие пять лет они подарили Анне 465 тысяч гривен наличными.

Как установила «Одесская жизнь», Юрий Мищенко и Лариса Костенко — это родители супруги младшего Черкунова. Девичья фамилия Анны Черкуновой — Мищенко, а ФИО членов семьи указаны в её декларации за 2019 год.

Об этом свидетельствует и адрес квартиры, которую Анна получила в наследство, — ранее по этому адресу был зарегистрирован Юрий Мищенко.

Мы проанализировали все денежные подарки, которые получили Виталий и Александр Черкуновы, а также их супруги, начиная с 2020 года. Более подробно ознакомиться с ними можно в инфографике:

В общей сложности сумма подаренных денежных средств с 2020 по 2025 год составила более 800 тысяч гривен.

Откуда у старших родственников такие средства на подарки, мы пытались спросить и у Виталия, и у его сына Александра, и у его супруги Анны. Однако на телефонные звонки они не ответили, а СМС-сообщения не принимают. Наши электронные письма на личные адреса электронной почты также остались без ответа.

Запросы на комментарии Виталию и Александру Черкуновым редакция также направила по месту работы таможенников — в Одесскую таможню и Государственную таможенную службу.

В Одесской таможне сообщили, что приняли запрос от 14 июля в работу, однако пообещали предоставить ответ 24 июля — уже после запланированной даты публикации. Поэтому редакция опубликует его сразу после получения.

В Государственной таможенной службе отказались принять запрос на комментарий из-за отсутствия на нём электронной подписи. Редакция направила повторный запрос с КЭП. Ответ также будет опубликован в случае его поступления.

Впрочем, и это ещё не все подарки, которыми пользуется семья таможенников.

Кто дарит таможенникам недвижимость?

С начала полномасштабного вторжения у семьи младшего Черкунова стало больше недвижимости и земли. Причём всё, кроме одного участка, выделенного городским советом, супругам подарили.

В 2024 году супруге младшего Черкунова подарили земельный участок площадью 0,1 гектара в посёлке Глеваха под Киевом. Вероятно, подарок вновь сделал отец Анны Черкуновой Юрий Мищенко, поскольку в том году она задекларировала полученный от него подарок в неденежной форме стоимостью 200 тысяч гривен — именно такова и задекларированная стоимость подаренного земельного участка.

Земля в Глевахе, по всей видимости, была подарена вместе с объектом незавершённого строительства. Ведь в том же году в декларации супруги Александра появились два недостроенных дачных дома неизвестной площади, также расположенные в Глевахе.

Супруга младшего Черкунова Анна в декларации за 2025 год указала местом работы Киевский городской совет, где на различных должностях работала с 2018 года. Правда, начиная с 2021 года её доход — это лишь небольшие социальные выплаты и подарки.

Сам таможенник ранее тоже становился владельцем значительных активов, полученных в подарок.

Так, в 2022 году Александру Черкунову подарили земельный участок площадью 0,1 гектара в Житомирской области. Его супруга в том же году бесплатно получила рядом с участком мужа ещё один такой же площади по решению сессии Радомышльского городского совета.

Землю и недвижимость Александру дарили и раньше. В 2018 году — жилой дом и два земельных участка в селе Кийлов Киевской области. Это место известно своими базами отдыха и гостиницами.

На вопрос, кто именно дарит господину Александру и его супруге землю и недвижимость, и почему в декларации в отдельных случаях не указана их стоимость, нам пока не удалось получить ответ. Редакция готова предоставить слово всем упомянутым в материале лицам в случае получения комментариев.

Родители Александра Черкунова также могут похвастаться подаренным имуществом, а не только наличными.

У матери Александра, то есть супруги Виталия Черкунова, в Киеве есть трёхкомнатная квартира площадью 120 кв. м. Она также была получена в подарок.

Пожилые родители — для легализации состояния?

Случаи дарения родственниками недвижимости, земельных участков, денежных и других подарков родственникам-декларантам не единичны и могут стать основанием для тщательной проверки деклараций. Об этом рассказал в комментарии «Одесской жизни» председатель правления ОО «Антикоррупционный штаб» Сергей Миткалик. Общественный деятель отметил:

«Если значительные суммы наличных были получены от родителей в качестве подарка и существенно повлияли на имущественное состояние должностного лица, НАПК может заинтересоваться происхождением этих средств, в частности задать соответствующие вопросы самим дарителям (родителям и другим родственникам) относительно источников их состояния».

— В случае если НАПК установит, что ни должностное лицо, ни его родители не имели подтверждённых законных источников доходов для дорогостоящих подарков, это может свидетельствовать о признаках нарушения требований финансового контроля или других правонарушений, в частности признаках незаконного обогащения либо декларирования недостоверных сведений, — пояснил господин Миткалик.

Также, по его словам, при определённых обстоятельствах можно рассматривать риски, связанные, например, с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или уклонением от уплаты налогов. Однако такие выводы могут быть сделаны исключительно по результатам комплексного анализа всех обстоятельств уполномоченными органами.

Согласитесь, наличные деньги и имущество от пенсионеров в декларациях должностных лиц таможни выглядят неправдоподобно. Людям, которые живут на официальные доходы, не приходится декларировать неправдоподобные подарки в виде наличных и имущества. Это приводит нас к печальному выводу. Существует вероятность, что эти деньги в семье таможенников Черкуновых на самом деле имеют иное происхождение, которое пытаются скрыть.

Поскольку редакции не удалось связаться с членами семьи Черкуновых и другими лицами, упомянутыми в материале, мы готовы опубликовать комментарии, объяснения или позицию всех героев, упомянутых в данном материале.

Ранее мы публиковали расследование о миллиардах на школьных обедах, которые зарабатывает одесская монополия.

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