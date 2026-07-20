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Лоцман порта Черноморск Владимир Михайлов погиб в результате ракетного удара РФ по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO.

В момент атаки он выполнял свои служебные обязанности и выводил из порта судно, загруженное кукурузой.

Капитан Одесского порта Александр Антонов рассказал, что они дружили более 50 лет.

Он ушел в свой последний рейс

Лоцман порта Черноморск Владимир Михайлов, погибший во время российского ракетного удара по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO в Одесском заливе, до последнего выполнял свои профессиональные обязанности.

По словам капитана Одесского порта Александра Антонова, в день трагедии Владимир Михайлов проводил судно с зерном из украинского порта, выполняя обязанности лоцмана. Именно во время проводки гражданского судна в него попала российская ракета.

«Владимир ушел в свой последний рейс так, как жил — на мостике, рядом с капитаном, выполняя свою работу до конца. Он выводил из порта мирное судно, загруженное зерном. Судно, которое везло людям хлеб», — написал Александр Антонов.

Капитан Одесского порта также рассказал, что был знаком с Владимиром Михайловым более полувека. Они вместе поступили в Одесское высшее инженерное морское училище (ОВИМУ), шесть лет жили в одной курсантской каюте и сохранили дружбу на всю жизнь.

Александр Антонов выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего моряка, подчеркнув, что память о нем навсегда останется с теми, кто его знал.

Напомним, вечером 19 июля российские войска атаковали гражданский сухогруз GOLDEN LEO, который выходил из украинского порта с грузом кукурузы. По последним данным, в результате удара погибли десять человек, среди которых — лоцман ГП «АМПУ» Владимир Михайлов.