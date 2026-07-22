Ключевые моменты:
- Maersk приостанавливает сервис через Черноморский рыбный порт.
- Импортные грузы перенаправят в порт Констанца (Румыния).
- Для экспорта компания предлагает изменить порт отправления или бесплатно отменить бронирование.
Почему Maersk прекращает работу через Черноморск
В официальном сообщении компания отметила, что решение связано с текущей ситуацией, которая влияет на операционную деятельность перевозчика.
«В связи с текущей ситуацией, которая влияет на нашу операционную деятельность, фидерный оператор не имеет возможности продолжать предоставление сервиса в Украину через Черноморский рыбный порт. В связи с этим сервис через Черноморский рыбный порт временно приостанавливается до дальнейшего уведомления», – говорится в сообщении компании.
Официально причины ограничения не уточняются. Однако решение принято после серии российских атак на гражданские суда и портовую инфраструктуру Одесской области.
Что изменится для импорта
Судно MEDKON MIRA, которое должно было разгружаться в Черноморске, направят в румынский порт Констанца.
Туда же планируют перенаправлять и другие импортные грузы, которые уже находятся в пути или ожидают отправки в украинский порт.
Если доставка через Констанцу не подходит грузополучателю, компания предлагает оформить изменение пункта назначения.
Что будет с экспортом
Для экспортных отправок, оформленных через Черноморск, Maersk предлагает два варианта:
- бесплатно отменить бронирование;
- изменить порт погрузки с Черноморска на Констанцу без изменения ставки морского фрахта (для контейнеров, уже доставленных в порт).
Компания также предупредила клиентов, что самостоятельное внесение изменений через сайт может привести к автоматическому начислению штрафов и перерасчету стоимости перевозки.
Что известно о Maersk
Maersk – один из крупнейших мировых операторов контейнерных перевозок со штаб-квартирой в Дании. Компания обеспечивает морские грузоперевозки между сотнями портов по всему миру, включая украинские.
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