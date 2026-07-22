Ключевые моменты:

Maersk приостанавливает сервис через Черноморский рыбный порт.

Импортные грузы перенаправят в порт Констанца (Румыния).

Для экспорта компания предлагает изменить порт отправления или бесплатно отменить бронирование.

Почему Maersk прекращает работу через Черноморск

В официальном сообщении компания отметила, что решение связано с текущей ситуацией, которая влияет на операционную деятельность перевозчика.

«В связи с текущей ситуацией, которая влияет на нашу операционную деятельность, фидерный оператор не имеет возможности продолжать предоставление сервиса в Украину через Черноморский рыбный порт. В связи с этим сервис через Черноморский рыбный порт временно приостанавливается до дальнейшего уведомления», – говорится в сообщении компании.

Официально причины ограничения не уточняются. Однако решение принято после серии российских атак на гражданские суда и портовую инфраструктуру Одесской области.

Что изменится для импорта

Судно MEDKON MIRA, которое должно было разгружаться в Черноморске, направят в румынский порт Констанца.

Туда же планируют перенаправлять и другие импортные грузы, которые уже находятся в пути или ожидают отправки в украинский порт.

Если доставка через Констанцу не подходит грузополучателю, компания предлагает оформить изменение пункта назначения.

Что будет с экспортом

Для экспортных отправок, оформленных через Черноморск, Maersk предлагает два варианта:

бесплатно отменить бронирование;

изменить порт погрузки с Черноморска на Констанцу без изменения ставки морского фрахта (для контейнеров, уже доставленных в порт).

Компания также предупредила клиентов, что самостоятельное внесение изменений через сайт может привести к автоматическому начислению штрафов и перерасчету стоимости перевозки.

Что известно о Maersk

Maersk – один из крупнейших мировых операторов контейнерных перевозок со штаб-квартирой в Дании. Компания обеспечивает морские грузоперевозки между сотнями портов по всему миру, включая украинские.

Читайте также: Одесса стала полигоном для дешевых ракет «Бандероль»: чем опасны новые удары и как защитить город.