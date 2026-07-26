Ключевые моменты:

26 июля температура морской воды у Одессы составит 20–21°С.

Такая температура считается комфортной для купания.

Погодные условия будут благоприятными для пляжного отдыха и прогулок у моря.

Одесса зовет на пляж

Несмотря на переменную облачность, Черное море у побережья Одессы остается достаточно теплым для летнего отдыха. По прогнозу синоптиков, температура морской воды в субботу, 26 июля, составит 20–21°С.

Такие показатели считаются комфортными для купания большинства отдыхающих. В то же время погода также будет благоприятствовать отдыху на побережье: существенных осадков не ожидается, а днем воздух прогреется до 25–27°С.

По прогнозу, в течение суток в Одессе сохранится переменная облачность. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, что поможет избежать чрезмерной жары на побережье.

Синоптики отмечают, что погодные условия 26 июля будут благоприятными как для пляжного отдыха, так и для прогулок у моря.

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