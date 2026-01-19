Ключевые моменты:

Основная сессия НМТ пройдет с 20 мая по 25 июня 2026 года.

Дополнительное тестирование запланировано на 17–24 июля.

В тест войдут 4 предмета: три обязательных и один — по выбору.

Национальный мультипредметный тест 2026: что нужно знать

Министерство образования и науки Украины утвердило официальные даты проведения НМТ-2026. Основная сессия продлится с 20 мая по 25 июня, а дополнительная сессия будет проведена с 17 по 24 июля. Это решение закреплено приказом, зарегистрированным Министерством юстиции Украины.

Национальный мультипредметный тест будет включать четыре предмета:

Обязательные:

Украинский язык

Математика

История Украины

Предмет по выбору:

Украинская литература

География

Биология

Химия

Физика

Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский)

Как будет проходить тест

Формат тестирования остается прежним:

120 минут на украинский язык и математику;

Перерыв 20 минут;

Еще 120 минут на историю Украины и предмет по выбору.

Итого — 4 часа на выполнение всех заданий.

Условия проведения и безопасность

В Одесской области к проведению НМТ подключены все ответственные службы. Власти обещают создать безопасные и комфортные условия для каждого участника, несмотря на трудности военного времени.

Руководство региона и департамент образования призывают выпускников серьезно отнестись к подготовке, а родителей — поддержать детей в этот непростой период.

Читайте также: Лицеи вместо школ: как школьная реформа повлияет на учеников и учителей в регионах