Ключевые моменты:
- Основная сессия НМТ пройдет с 20 мая по 25 июня 2026 года.
- Дополнительное тестирование запланировано на 17–24 июля.
- В тест войдут 4 предмета: три обязательных и один — по выбору.
Национальный мультипредметный тест 2026: что нужно знать
Министерство образования и науки Украины утвердило официальные даты проведения НМТ-2026. Основная сессия продлится с 20 мая по 25 июня, а дополнительная сессия будет проведена с 17 по 24 июля. Это решение закреплено приказом, зарегистрированным Министерством юстиции Украины.
Национальный мультипредметный тест будет включать четыре предмета:
Обязательные:
- Украинский язык
- Математика
- История Украины
Предмет по выбору:
- Украинская литература
- География
- Биология
- Химия
- Физика
- Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский)
Как будет проходить тест
Формат тестирования остается прежним:
- 120 минут на украинский язык и математику;
- Перерыв 20 минут;
- Еще 120 минут на историю Украины и предмет по выбору.
Итого — 4 часа на выполнение всех заданий.
Условия проведения и безопасность
В Одесской области к проведению НМТ подключены все ответственные службы. Власти обещают создать безопасные и комфортные условия для каждого участника, несмотря на трудности военного времени.
Руководство региона и департамент образования призывают выпускников серьезно отнестись к подготовке, а родителей — поддержать детей в этот непростой период.
