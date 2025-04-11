Реформа или уничтожение?

2 апреля ЦК Профсоюза работников образования и науки Украины предложил отложить реформирование, потому что рекомендованные подходы нарушают конституционные права детей. Что именно вызвало такое беспокойство руководителей отраслевого профсоюза?

Согласно статье 53 Конституции Украины, государство обеспечивает доступность и бесплатность полного общего среднего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях. А статья 22 Конституции Украины запрещает при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы допускать сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

Согласно изменениям, предложенным авторами законопроекта №13120 от 18.03.2025 «О полном общем среднем образовании» по совершенствованию механизмов формирования сети лицеев», лицей будет иметь право на существование и государственное финансирование, если в 10-12 классах будет четыре параллели одного года обучения, в которых будут учиться не менее 288 учеников. Эти нормативы сделают невозможным образование класса, то есть и лицея, если учеников, получающих профильное среднее образование в очной (дневной) или вечерней форме, будет меньше даже на 1 человека.

Такие нововведения приведут к реалиям, что в большинстве сельских и поселковых общин, даже при решении объединиться для создания лицея для учеников, проживающих в окружающих населенных пунктах, не будет он создан. Как следствие, это сделает невозможным получение детьми полного общего среднего образования по месту их проживания. С такими нереальными, оторванными от жизни цифрами, станет невозможным создание лицея с государственным финансированием, оплата труда педагогов даже в небольших городах.

Условия, которые нельзя выполнить

Если лицей будет находиться на расстоянии менее 30 километров, учеников к нему должны подвозить на школьных автобусах. Для этого необходимо иметь достаточное количество технически пригодных школьных автобусов, а их и сейчас не хватает. Необходимы также хорошие дороги, которых также в отдаленных громадах нет, и автобус расстояние в 40 километров в Одесской области преодолевает за полтора часа.

Если лицей будет находиться на расстоянии более 30 километров, там должны создать общежитие для проживания детей. Создание общежитий при лицеях также требует средств и времени. Это должны быть не просто спальные места — нужно организовывать быт детей: места для обучения, трехразовое, как минимум, питание, укрытие; обеспечить воспитателями, медицинским персоналом, службой охраны и т.д. Готовы ли громады и государство в период войны к таким расходам? В результате мы можем получить ситуацию, что дети останутся не только без качественного профильного образования, но и без какого-либо!

Решение о создании общежитий не учитывает еще и специфики жизни семей на селе, где дети являются главными помощниками родителей в домашнем хозяйстве. При условии необходимости учиться в другом населенном пункте и постоянно жить в общежитии, даже сложно представить, сколько детей не дойдут до школы. Кроме того, на селе всегда говорят: «Если есть ФАП, детский сад и школа, село будет жить». Но на это, похоже, никто из членов правительства не обращает внимания…

Кто защитит сельского учителя?

ЦК Профсоюза работников образования и науки Украины обеспокоен тем, что концентрация лицеев в городах и их укрупнение приведет в 2027 году к массовому увольнению учителей 10-11-х классов в сельских и поселковых школах. Учителя будут лишены возможности зарабатывать и содержать свои семьи. Особенно незащищенными останутся педагоги-пенсионеры. В городах, наоборот, возникнет дефицит педагогов из-за роста количества групп в классах.

Надо отметить, что положение сельских учителей ухудшится даже еще раньше. Ведь с 1 сентября 2025 года не будут выделять образовательную субвенцию на финансирование школ (кроме начальных), где меньше 45 учеников, с 1 сентября 2026 года — школ с количеством учеников менее 60.

Профсоюз работников образования и науки считает, что в данном виде реформирования речь идет не о защите интересов детей, а о поиске возможностей экономии государственных средств. Ведь при ежегодном увеличении показателей ВВП, расходы на отрасль образования уменьшаются, составляя на 2025 год лишь примерно 4,4% при гарантированных не менее 7%.

В ближайшие дни будет принято решение о будущем старшей школы в Украине. Очень важно, чтобы чиновники прислушались к работникам образования из разных регионов, которые единодушно настаивают на том, что в таком виде реформировать старшую школу нельзя.

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