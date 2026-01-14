Ключевые моменты:

Сухие пайки разрешены, если нет электричества и резервного питания. В таком случае детям могут выдавать готовые продукты длительного хранения.

Постановление №305 от 22.12.2025 уточняет, какие именно продукты можно выдавать и кто утверждает состав наборов.

Проверка выявила нарушения в отдельных заведениях, поднят вопрос о служебном расследовании.

Сухие пайки в школах Одессы: причины

В учебных заведениях Одессы ученикам начали выдавать сухие пайки, что вызвало обсуждение в соцсетях. После этого городской департамент образования выехал на места, проверил организацию питания и объяснил, когда такая выдача продуктов допустима.

Как пояснила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Юлия Филлер, закон позволяет обеспечивать детей готовыми к употреблению продуктами, если в школе нет электроснабжения или отсутствуют резервные источники питания.

В департаменте уточнили, что изменения закреплены в Постановлении Кабмина Украины №305 от 22.12.2025. Документ разрешает в таких условиях выдавать детям продукты промышленного производства длительного хранения. Среди примеров — мясные, рыбные и комбинированные консервы, в том числе консервированные каши с ограниченным содержанием соли (согласно указанным нормам).

Также отдельно прописано, что учредитель учебного заведения может сам утверждать состав наборов, перечень продуктов и блюд, режим потребления и другие организационные вопросы питания в защитных сооружениях — без согласования с территориальным органом Госпродпотребслужбы.

Для оперативной реакции на ситуацию на места выехали представители департамента и сотрудники компании-поставщика питания. Во время проверки выяснилось, что при проведении тендеров некоторые коммунальные учреждения не учли рекомендации, связанные с такими нормами питания. Из-за этого был поднят вопрос о служебном расследовании в учебном заведении, чтобы установить причины и обстоятельства.

В департаменте добавили, что продолжат контролировать соблюдение норм питания, оперативно реагировать на обращения и предоставлять проверенную информацию.

Напомним, новую руководительницу департамента образования и науки Одесского горсовета Юлию Филлер раскритиковали из-за «откровенного» фото. В защиту чиновницы выступила ее предшественница Елена Буйневич