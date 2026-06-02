Россия атаковала Украину 729 воздушными целями, включая восемь ракет «Циркон».

Украинская ПВО уничтожила или подавила 642 цели — 40 ракет и 602 беспилотника.

В Киеве и Днепре выросло число погибших и пострадавших после ночных ударов.

Массированная атака по Украине: сколько ракет удалось сбить

Как сообщил в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, этой ночью Россия использовала сразу восемь гиперзвуковых ракет «Циркон».

«Это, пожалуй, наибольшее количество именно этого типа ракет, которое было применено во время одновременного удара», — сказал Игнат.

Всего, по данным Воздушных сил, по Украине выпустили 729 воздушных целей — 73 ракеты разных типов и 656 беспилотников.

«Циркон» — это российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, оснащенная прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Она разрабатывалась для поражения крупных надводных кораблей (авианосцев, крейсеров, фрегатов), а также наземных объектов.

Украинским силам ПВО удалось уничтожить или подавить 642 цели.

Лучший результат показали по крылатым ракетам — удалось сбить 26 из 27 ракет Х-101, а также перехватить три ракеты «Калибр». С баллистическими целями ситуация оказалась сложнее — удалось уничтожить 11 из 33 выпущенных ракет.

По словам Игната, география удара в этот раз отличалась от предыдущей масштабной атаки.

«Тогда основное направление было Киев. Сегодня под удар попали также Днепр, Харьковщина, Запорожье, Полтавщина и другие регионы».

Трагические последствия удара по Киеву и Днепру

В Киеве после ночной атаки повреждения получили жилые дома и гражданские объекты.

Среди пострадавших оказался жилой комплекс UNIT.City и расположенный рядом ИТ-парк. Здесь погибли несколько человек. Также в Киеве ночным обстрелом был разрушен салон китайских электрокаров Zeekr.

По информации городских властей, количество погибших в столице выросло до пяти человек. Одна из трагедий произошла возле укрытия — женщина вместе с двумя детьми направлялась туда во время тревоги, но оказалась рядом с местом взрыва. Женщина погибла, детей госпитализировали.

Также сообщается о десятках пострадавших.

В Днепре последствия оказались еще тяжелее. По последним данным, погибли уже 11 человек, судьба еще троих остается неизвестной. Мэр города Борис Филатов сообщил, что удар пришелся по плотной жилой застройке.

«Изуродовано не менее 49 домов. Из них семь практически разрушены до основания».

По его словам, повреждения получили также учебные заведения и городской транспорт, а количество выбитых окон уже превысило 650.

Под удар также попал объект Нафтогаза на Харьковщине. В компании сообщили, что сначала объект атаковали беспилотниками. Примерно через час последовал повторный удар — уже ракетами.

Информация о последствиях уточняется.

