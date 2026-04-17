Ключевые моменты:

В результате вечерней атаки Одессы 15 апреля и ночного удара 16 апреля общее число раненых достигло 36.

Жертвами обстрелов стали девять одесситов.

На стационарном лечении остаются девять пострадавших, включая ребенка.

Одесса продолжает приходить в себя после массированной ракетно-дроновой атаки, произошедшей вечером 15-го и в ночь на 16 апреля. По уточненной информации от главы ОВА Олега Кипера, за медицинской помощью обратились еще несколько горожан, что увеличило общее количество пострадавших до 36 человек. Среди пострадавших – один ребенок.

«В результате атак, произошедших вечером 15 апреля и в ночь на 16 апреля, погибли девять человек: один – вечером и восемь – ночью.

Из-за атак целые семьи потеряли своих близких, а многие люди получили боль и травмы», – сообщил сегодня глава Одесской ОВА.

По состоянию на утро 17 апреля в больницах остаются девять пострадавших, в том числе ребенок. Медики продолжают бороться за жизнь и здоровье каждого.

«Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибшим. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – добавил Кипер.

Напомним, в ночь на 16 апреля Одесса пережила несколько волн атак ракетами и беспилотниками. Наибольшие разрушения зафиксированы в Хаджибейском и Приморском районах. Повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры. В трех многоэтажных домах разрушены фасады и выбиты окна, пострадали общежитие и соседние здания.

Последствия очередного военного преступления РФ запечатлел фотокорреспондент «Одесской жизни».