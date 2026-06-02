Ключевые моменты:

Основной удар пришелся по Киеву: погибли три человека, пострадали 35, среди них трое детей.

Повреждены жилые дома, энергетическая инфраструктура, предприятия и гражданские объекты в нескольких регионах Украины.

Под обстрел также попали Днепр, Харьков, Запорожье, Сумская и Черниговская области.

Массированная атака по Украине 2 июня: что произошло ночью

В ночь на 2 июня российские войска снова нанесли массированный удар по территории Украины с применением крылатых ракет, баллистического вооружения и беспилотников. Основной удар снова пришелся по Киеву. Под обстрелом оказались жилые районы, объекты энергетики и гражданская инфраструктура.

По последним данным ГСЧС и ОВА, в столице погибли три человека, еще 35 получили ранения. Среди пострадавших — трое детей.

Самые тяжелые последствия зафиксированы в нескольких районах города.

— В Подольском районе после попадания частично разрушены верхние этажи девятиэтажного дома. Спасатели продолжают разбирать завалы — под ними еще могут находиться люди.

— В Голосеевском районе после атаки начались пожары и детонация. Повреждения получили объекты энергетики, здание завода гражданской авиации, автосалон, АЗС и СТО.

— В Соломенском районе возникли пожары сразу по нескольким адресам — в квартирах, частном доме и многоэтажке. Спасатели деблокировали мужчину.

Повреждения также зафиксированы в Оболонском, Шевченковском, Святошинском, Печерском и Дарницком районах Киева.

Атака на столицу продолжается. По данным мониторинговых каналов, в результате утренних прилетов баллистики над Киевом снова поднимается столб густого дыма.

В Днепре погибло пять человек

В Днепре зафиксированы попадания в жилую многоэтажку. Глава Днепропетровщины Александр Ганжа сообщил о пяти погибших, еще 25 получили ранения. Из них 15 были госпитализированы. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Обновлено в 7:46

Шесть человек погибли и еще 36 получили ранения в результате ночной атаки на Днепропетровскую область.

В Днепре среди погибших — сотрудник ГСЧС. По данным спасателей, во время ликвидации последствий первого удара был нанесен повторный удар. В городе частично разрушены двух- и четырехэтажный жилые дома, повреждено предприятие, уничтожены гаражи и автомобили. Пострадала также пожарно-спасательная часть.

Под завалами четырехэтажного дома могут оставаться люди.

В Каменском Днепропетровской области также есть пострадавшие.

В Запорожье сообщили как минимум о 20 ударах различными видами вооружения. Есть повреждения промышленного объекта и частных домов.

Харьков атаковали беспилотниками и ракетами — попадания зафиксированы в четырех районах города. В городе Мерефа после ударов возник крупный пожар.

В Сумах повреждены жилые дома.

В Шостке Сумской области местные власти и жители сообщали о серии мощных взрывов.

В Чернигове после удара беспилотника возник масштабный пожар.

Что говорят военные про ночной обстрел

Военные отмечают, что по характеру ударов атака была похожа на предыдущий массированный обстрел 24 мая, но с большим количеством средств поражения. Известный украинский паблик «Николаевский Ванек» сообщает, что этой ночью были атакованы практически те же объекты.

По его словам, россияне «пользуются окном возможностей, которое создано в том числе нашими партнёрами. Теперь сидим и ждём, пока эти самые партнёры придут в себя. Отбились плохо, если без деталей. Причины те же, что и в прошлый раз».

